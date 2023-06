Jugar limpio

En las relaciones personales, la lealtad implica ser fiel y confiable hacia el compañero o amigo, apoyándolo en momentos buenos y malos, y manteniendo la confianza y la honestidad en la relación. En el ámbito laboral, la lealtad se refiere a estar comprometido con la organización, cumplir con las responsabilidades y actuar en beneficio de la empresa o el equipo.

La lealtad contiene un aspecto ético, que implica seguir principios y valores fundamentales, incluso cuando puede haber tentaciones o presiones para actuar de manera contraria.

Comento lo anterior dado que en esta época del año innumerables jóvenes concluyen sus estudios universitarios y empiezan su vida laboral y es fundamental que los nuevos profesionistas tomen conciencia de las responsabilidades que implica esta nueva etapa de su vida. Hoy comparto algunas ideas sobre el sentido del trabajo, la fidelidad y la lealtad que todos le debemos al oficio, ya que éste representa uno de los aspectos más sagrados de la vida.

RECOBRAR

Es cierto, existen personas desleales e infieles a las empresas en donde laboran, que no tienen respeto por el oficio que emprenden, que son movidas, exclusivamente, por los beneficios, la conveniencia y el oportunismo; también es innegable que abundan empresas e instituciones que no respetan a sus empleados, su dignidad, que no tienen empacho por hacer trampa en cuanto a los más elementales derechos contractuales, que manejan una doble moral y que, por tanto, jamás podrán obtener el tan anhelado sentido de pertenencia por parte de sus colaboradores. Esta clase de empresas son arcaicas, inmorales y una vergüenza social.

Es necesario recobrar el auténtico sentido del trabajo, que tiene que ver con ese trabajo que contribuye a la construcción de uno mismo como ser humano, ese que genera alegría, ese que se emprende no solo por motivos económicos, sino que los trasciende porque se realizan con pasión envolviendo el propio nombre y apellido; es decir, engrandece a quien lo hace no por lo que se hace, sino por la manera en que se realiza.

HALLAZGO

Las empresas requieren ser socialmente responsables, lo que implica comprender que el primer cliente que se tiene es aquel que se encuentra en la nómina, y entonces, actuar en consecuencia; por ello deben tener claro que lo pactado con su gente, obliga, y que las prácticas de despreciar a las personas en su ámbito laboral generan una cultura de pobreza que, de alguna manera, trasciende hacia el mercado.

En este contexto, el “Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School encontró que con prácticas para conciliar la vida personal con el trabajo, la productividad del empleado aumenta un 21% y el ausentismo se reduce un 20%”, esto demuestra que cuando se toma en cuenta a las personas la productividad aumenta.

¿SÓLO EL PAGO?

Diversos estudios también han encontrado que pagar más no necesariamente asegura la existencia de un ambiente de trabajo agradable; por tanto, generar un ambiente productivo en donde las personas puedan realizarse, es algo que no se puede comprar.

VALORES

Una persona que se mueve por mera conveniencia posiblemente “gane” en el corto plazo, pero al final del recorrido creo que no obtendrá sentimiento de plenitud. Por otro lado, la lealtad de una persona hacia sí misma, a sus principios, a sus promesas, a su familia, a su comunidad, oficio o empresa, siempre será garantía de coraje y valor, además hablará de un ser humano excepcional y que ha conquistado supremos niveles de dignidad.

Pero, ¿qué significa la lealtad? Leal procede de la voz latina “legalis”, que significa lo que es conforme a la ley; la persona que es leal es un ser de ley; es decir, que se adjudica el deber de cumplir lo prometido y de mantener los ámbitos de convivencia que ha creado libremente.

La esencia de la lealtad radica en la libertad, pues al cumplir con lo prometido, se formaliza lo que hemos elegido y con ello lo mejor de nosotros mismos, cumpliendo así con el sentido de la mismísima existencia.

FIDELIDAD

Ser una persona leal advierte calidad, firmeza de carácter y soberanía de espíritu. La lealtad infunde fe, adhesión personal y también fidelidad.

Y si ahora indagamos el significado de la palabra fidelidad, descubriremos que tiene su raíz en la voz latina fides (fe), la cual está emparentada con “fidere” (fiar), que se deriva de confiar, confianza, confidente, confidencia.

La fidelidad es la respuesta apropiada a una promesa, representa una conducta responsable y creativa; por eso, no podría decirse que alguien “aguanta” porque es fiel, sino más bien que es fiel porque es libre.

Cuando una persona es leal y fiel, manifiesta que ha decidido mantenerse unida a lo que tiene excelencia, a lo valioso y perdurable y, por tanto, le debe estima y un inmenso respeto tanto a esa unión como así misma.

Una persona es congruente cuando es fiel y leal a la ética, a sus convicciones fundamentales, a las decisiones tomadas, a sus ideales, a su plan de vida, y deja de serlo cuando cede a las conveniencias que son inmorales o impropias.

DEFINICIÓN

La lealtad y la fidelidad implican una lúcida voluntad y la capacidad de recrear continuamente la memoria personal para no dejar que se mueran los recuerdos, pues es en el pasado cuando se prometió y es ahora, en el presente, en donde se debe querer cumplir la promesa otorgada. Por eso, la fidelidad y lealtad han de ser tanto más firmes cuando más elevado es el rango de la persona, empresa, o institución a la que uno se ha obligado libremente.

La decisión de ser leal o fiel ante algo o alguien representa, como ya les comenté, un acto de libertad. Pero, ¿qué es la libertad? Octavio Paz hermosamente nos dice: “La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos: Sí o No. En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana”. Por tanto, lo grave de ser desleal o infiel consiste, más que en el mismo hecho, que representa una traición a una promesa originada en un acto libertad, en que se prefiere olvidar la razón, y se opta por hacer a un lado la voluntad, encarcelándose uno mismo en la cobardía al enterrar el Sí o el No previamente pronunciados.

LIBERTAD

Lealtad y fidelidad son actos de libertad. La libertad de espíritu es inevitable; ciertamente, hay personas que deciden encaminar su vida por la conveniencia, por el cambalache, el oportunismo, haciendo de la existencia un infierno; pero también existen personas que son testimonio de rectitud, almas decididas, que optan por lo mejor, aunque el camino sea cuesta arriba y que, a pesar de los pesares, se inclinan por lo correcto, que honran su palabra y no toman decisiones menoscabando su libertad ni sus convicciones.

Es menester saber si acaso uno es esclavo de las circunstancias, si se vive encadenado a la conveniencia, si eso que hacemos lo forjamos por el premio y no por el amor al oficio, a la empresa, organización o institución en donde laboramos.

“Estamos condenados a la libertad”, no decidir es haber decidido; por tanto, hay que decidir deliberadamente, entender que “no hay que ceder ni cambiar en nada lo que realmente es sustancial en nuestras convicciones o en la vida, y la lealtad y fidelidad son de esas cosas en las que no se puede ceder un palmo sin traicionarlas y traicionarnos a nosotros mismos”.

Dejemos que los demás piensen y hagan lo que quieran, ser fiel a las convicciones personales es cuestión de honor. Es necesario tener en mente que “todo lo que hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros mismos”, que jugar limpio en el ámbito laboral, tenerle lealtad a nuestro oficio y comprender que es la mismísima libertad la que mueve la existencia, es haber encontrado una estupenda fuente de plenitud, pero para eso se requiere firmeza de carácter.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo