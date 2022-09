En los últimos años ha habido una lucha encarnizada para lograr mayor justicia para la mujer. Buscan eliminar el abuso físico y violento hacia ellas, desean mejores oportunidades de trabajo y equidad en los ingresos económicos. Es un hecho que las mujeres no tienen un mejor ingreso de sueldos en sus trabajos. La Oficina de Estadística del Trabajo en los Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics) ...