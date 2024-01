La anarquista ciudadana

Se oculta bajo el manto de una Mega Secretaría. Para la servidora pública solo existe en el universo una sola manera de actuar: la suya.

Reta a todos. Incluso a su jefe, el gobernador Samuel García Sepúlveda. Para la doctora Ximena Peredo Rodríguez, los siguientes tres años, de ser ratificada, significa el tope máximo a sus aspiraciones políticas. No tiene el valor de la ex senadora activista por Nuevo León, la ex representante de Movimiento Ciudadano, la Morelense Indira Kempis, quien ya se unió a la bancada de la vieja manera de triquiñuelas del PRI.

Ximena, quien aún se regodea en la altanería, del autobloqueo a las tiendas de la marca FEMSA, con su CEO, José Antonio Fernández, por motivo de la construcción del estadio BBVA en los bosques de la Pastora, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León.

Desde la cómoda oficina de Participación Ciudadana, a donde lleva a sus hijas para hacer el trabajo habitual, los abogados defensores, quienes llevan un proceso de difamación desde sus épocas de editorialista del periódico El Norte, ya se encuentran en los últimos alegatos.

De resultar responsable, como presuntamente lo es, por encima de la prescripción del tráfico de influencias con jueces de Tamaulipas, le estarán grabando una pena financiera como para declararse en bancarrota.

Ahora Ximena, viendo las campañas de pegoteo de sus compañeros de Movimiento Ciudadano, donde no participará en ningún distrito, ni local ni federal, se le acaban las oportunidades de limpiar su nombre.

Al quedar como ella lo escribió, la dañina de la verdad. Ver si lo laico o lo religioso es irreductible es lo menos valioso. Pagar o seguir amparándose contra el cobro, o el desistimiento, o el usted dispense por la ligereza de mi comentario.

Todo ahora, está en la balanza. De ello, tiempo a tiempo. Nada más.