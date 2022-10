La bomba que no lo fue

Hablemos de demografía. En 1992 nacieron en México 2 millones 418 mil 619 personas, en 2021, nacieron un millón 171 mil 953, poco menos de la mitad. La tasa de fertilidad total de China, a finales de los años ochenta, era de 2.6 y descendió a sólo 1.15 en 2021. Entre 1980, año en que arrancó la política de un solo hijo por pareja y 2021, si sumamos los no nacidos, los que fueron asesinados al nacer o los que se dejó morir, se dice que China perdió aproximadamente 400 millones de personas. Entre 2010 y 2021 la población estadounidense tuvo un incremento máximo anual del 1 por ciento entre 2019 y 2020. Entre 2010 y 2021, su población creció en promedio, 0.6 por ciento por año. La tendencia mundial es muy clara, la tasa de natalidad lleva más de diez años a la baja.

Veamos el otro extremo: la esperanza de vida. En 1960, la esperanza de vida promedio en México era de 56.5 años. Para 2022 la esperanza de vida había escalado 18 años, hasta 75 años en promedio. En 1960, en China la esperanza de vida era de 44.5 y subió a 77 en 2022. En Estados Unidos se pasó de 70 años en 1960 a 79 en 2022. La pirámide poblacional, aguzada en los años sesenta, dejó de ser una pirámide. Si sigo con vida, en 2050 tendré 72 años, los mayores de 65 años seremos el 40 por ciento de la población, mientras que los menores de 15 años serán tan sólo el 15 por ciento.

Por lo que dicen las cifras y los expertos, nos encaminamos hacia un futuro en el que habrá más personas de la tercera edad que jóvenes. En más de un sentido, esto pudiera ser una crisis. Lo será aún más hacia el 2050 y se pondrá mucho peor en 2080. En muchos países, las pensiones ya son una bomba de tiempo. En el norte global empieza a verse la falta de mano de obra. China ya dejó atrás la política de un hijo, la amplió a dos y ofrece incentivos a quienes quieran tener un segundo hijo, pero las nuevas parejas no quieren tener hijos o apenas quieren tener uno.

Empiezan a verse los incentivos a la natalidad en muchos países del norte global, forman parte ya de las fórmulas para el cálculo, pago y retorno de impuestos. Lo que antes estaba mal visto y se reprobaba, empieza a ser gratificado.

En el extremo opuesto se encuentra el sur global, las naciones pobres. Basta revisar los datos del África Subsahariana y de algunas naciones de Centroamérica. Ahí la cosa sigue al revés: Altas tasas de natalidad con una baja esperanza de vida. Burundi, la nación más pobre del mundo, tiene una tasa de natalidad de 2.7 y la esperanza de vida no llega a los 63 años.

En 1968 Paul y Anne Ehrlich dieron a la imprenta su libro “La Bomba Poblacional”. Paul era profesor en la Universidad de Standford. Aunque no he leído el libro, encontré que los comentarios al libro coinciden en cuanto al alarmismo que desataron y las predicciones fallidas. Muchos gobiernos y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron caso. Como para sus intereses es impensable redistribuir la riqueza, decidieron que la única manera de elevar el ingreso per cápita era cortar “cápitas” (cabezas).

A 50 años de aquella predicción, el mundo mejoró y mejoró mucho en lo que hace a bienes materiales. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza y la esperanza de vida creció en todo el planeta. Es necesario recordar el engaño de los promedios. Tú y yo tenemos dos panes y yo me los como. El promedio dice un pan por persona. De ahí la injusticia estructural de la pobreza en que viven más de mil de los ocho mil millones que habitamos el planeta.

En su eterno afán por convertirse en el imperio que fue, China busca desesperadamente revertir el declive de su población. Mientras tanto los Estados Unidos y Europa se salvan con el trabajo de las poblaciones migrantes, especialmente la latinoamericana que va a los Estados Unidos, donde se adapta de manera mucho más natural que los migrantes que arriban a Europa. Mucho tendrá que ver la cultura y la religión. La dizque amenaza parece ser la salvación.

Mi padre fue el primero de diez hermanos, yo fui el tercero de cuatro. No le fue fácil sacar adelante a cuatro varones con algo más que sus respectivos estudios universitarios. Contra los usos y costumbres modernos, mi esposa y yo procreamos cinco, tres mujeres y dos varones. Radico en los Estados Unidos desde hace diez años, con sus muchos retos y complicaciones, hemos salido adelante. Lo cierto es que, en ese andar, no me veo ni más ni menos preocupado que mis amigos que tienen menos hijos. Quizá la única diferencia, es que el gobierno, sea demócrata o republicano, por el número de hijos, acaba premiándome a la hora de pagar impuestos.

