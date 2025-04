La buena política juvenil es luchar por la vivienda y jubilación dignas

La política juvenil no puede reducirse a eventos superficiales o discursos vacíos, como una versión “light” o reducida de “la verdadera política”. Debe asumirse como un compromiso para enfrentar los problemas que afectan a nuestra generación, especialmente el acceso a una vivienda y la seguridad económica durante la jubilación.

En Saltillo, enfrentamos una crisis inmobiliaria cada vez más preocupante. De 2022 a 2025, el precio de los terrenos para vivienda subió 150 por ciento, mientras que las rentas aumentaron hasta en un 60 por ciento y el precio de la vivienda nueva, crece a un ritmo cercano al 30 por ciento anual. Estos incrementos no son casualidad, sino resultado de fenómenos económicos y demográficos, sí, pero también de un mercado inmobiliario diseñado para enriquecer a una élite política-empresarial vinculada al PRI, dejando a la mayoría de la población, especialmente a los jóvenes, en condiciones muy precarias en cuanto al acceso a una vivienda propia de calidad.

La situación se agrava aún más si consideramos que el salario promedio no ha crecido a ese mismo ritmo. Con precios de viviendas que arrancan desde los 1.5 millones de pesos, para la mayoría de los jóvenes, adquirir una vivienda propia se vuelve muy complicado.

Esta situación no es inevitable. Para posible implementación a nivel local (municipal y estatal), existen alternativas de regulación y de intervención exitosas en otros países que podríamos considerar aquí, como modelos de vivienda pública accesible y regulaciones efectivas contra la especulación inmobiliaria. En lugares como Austria o Singapur, las políticas públicas aseguran que grandes sectores de la población tengan acceso a viviendas asequibles y de calidad, pero incluso en Nueva York -la cuna del capitalismo- existe mucho más regulaciones y mecanismos de control público que en Saltillo. Tenemos que quitarnos ciertos temores y entender que es necesario regular para evitar un daño social mayor.

A nivel federal, la cosa está clara y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una cambio de fondo en el sistema: Infonavit retomará la construcción directa de vivienda de interés social, existirán nuevos mecanismos para rentar con opción a compra y se flexibilizarán las condiciones para acceder a un crédito. Sin duda, un esfuerzo fundamental que debería estar acompañado de medidas correspondientes en el ámbito local, lo que, desafortunadamente, no va a ocurrir mientras existan fuertes vínculos entre el poder político y los empresarios inmobiliarios, cuyo interés central es justamente que los precios sigan subiendo.

El otro gran problema de nuestra generación son las pensiones. El esquema de las AFORES nos tenía condenados a no jubilarnos o, si lograbas hacerlo, a quedarte con un porcentaje muy pequeño de tu último salario como pensión: entre 20 y 30 por ciento. Afortunadamente, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementó una reforma significativa al sistema de pensiones que mejoró considerablemente las condiciones para jubilarse. Antes de esta reforma, solo el 34% de los trabajadores lograría pensionarse con montos muy reducidos, dejando a muchos adultos mayores en situaciones de pobreza.

Con la reforma, el panorama ha cambiado. Ahora, hasta el 82% de los trabajadores podrían obtener una pensión mínima garantizada, pues se redujeron las semanas mínimas necesarias, y el monto mínimo garantizado de pensión aumentó sustancialmente. Además, se incrementaron significativamente las aportaciones patronales al fondo de retiro, fortaleciendo el sistema y beneficiando a futuras generaciones. Estos son cambios positivos, pero tenemos que avanzar más, para ajustar el marco legal a la realidad económica del país, donde todavía existen altos niveles de informalidad. Tenemos que pasar de ser la generación que no sabría lo que es jubilarse, a la que logró que la jubilación digna sea un derecho para tranquilidad de todos.

Estos dos aspectos nos recuerdan que es necesario que asumamos la política en serio. Nuestra generación no puede permitirse el lujo de ser espectadores pasivos frente a decisiones que afectan directamente nuestro futuro. Debemos tener claro que estos desafíos son perfectamente superables si existe voluntad política y si se pone por encima de todo el interés general y no los intereses particulares o personales.

El pesimismo que nos dejó el modelo neoliberal es muy poderoso. Tenemos que recordar que no es imposible vivir dignamente. Nos han hecho creer que somos víctimas de la fatalidad y no hay nada que hacer. Esto es, simplemente, las mentiras que inventaron los que se benefician enormemente de que las cosas no cambien.

*Esta columna es una versión adaptada de mi intervención el día 25 de abril en el foro “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación” en el Congreso de la Unión.