Adán estaba muy en paz en el paraíso que Dios había creado para él. Admiraba los bosques y los animales que lo habitaban. Se bañaba en los ríos y jugaba con los peces que junto con él disfrutaban de las frescas aguas. Todo lo recorrió el hombre respetando la naturaleza regalada por Dios, eso sí, siempre alejado del manzano del cual nacería el fruto prohibido.

Pero un hondo sentimiento de soledad lo estaba invadiendo cual si fuera un peligroso virus. Conforme pasaban los días, su depresión era mayor y más al ver que las criaturas del bosque formaban parejas durante la primavera y juntos hacían que sucediera un milagro desconocido por él.

Dios entendió que para nada servía todo lo que había en el paraíso si su creación más perfecta, el hombre, no encontraba la felicidad. Fue entonces que decidió dar vida a un ser superior, capaz de amar al hombre, que hiciera más alegres sus días y que juntos trascendieran con el bello milagro del amor.

Pero Dios, aun siendo Dios, ignoraba que desde que tuvo la alegre y grandiosa idea de dar vida a Adán y a Eva (nombrados por orden de aparición), en la primera pareja de la historia nació ese irrefrenable deseo humano llamado tentación.

Por tentación Eva y Adán (nombrados en estricto apego a la equidad de género) fueron un día hasta donde estaba aquel manzano y ahí, una demoníaca serpiente los tentó a comer el fruto prohibido.

El resto de la historia ya la conocemos, así como conocemos también la herencia de los padres de la humanidad. Desde entonces, incontables han sido los ejemplos de seres humanos que se han perdido por caer en la canija tentación.

Esta historia con raíces teológicas y pretensiones filosóficas viene a cuento por la llegada al Congreso de la Unión de los 213 diputados federales del bloque opositor PAN-PRI-PRD, pues constantes serán los embates morenistas y los intentos del presidente de la República por despertar en ellos y, sobre todo en sus líderes de bancada, el impulsivo deseo de hacer o tomar algo que en un futuro pudiera dañar gravemente sus aspiraciones.

Sin ningún recato, y tras conocer y “celebrar” los resultados electorales con todo y los aplausos al crimen organizado por haberse portado tan bien, el presidente López dijo en una de sus conferencias mañaneras: “Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de los legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”.

Muy criticada fue por periodistas y ciudadanos la postura cuasi dictatorial del primer mandatario, pero más criticado fue aún Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, cuando días después aprovechó una entrevista para enviarle un mensaje a AMLO: “Si nos convocan al diálogo, ahí estaremos nosotros para dialogar, para construir y para ver por el bien de México”.

Lo cierto es que el presidente no va a descansar hasta alcanzar la mayoría calificada en reformas como la electoral o la energética. Para lograr ello hará uso primero de herramientas intimidatorias ya bastante conocidas en su régimen. No por nada anunció que denunciará a Rubén Moreira Valdez, líder de los priistas en la Cámara de Diputados, por presuntamente haber recibido una suma millonaria por concepto de pago de viáticos del empresario Alonso Ancira. Pasaron las elecciones y AMLO ya no ha dicho nada, pero no puede descartarse que en un futuro vuelvan las presiones y las amenazas desde el poder.

Si estas amenazas no llegaran a ser necesarias, entonces los intentos serán cuasi seductores. El presidente enviará mensajeros prometiendo grandes sumas o beneficios políticos para los adversarios que voten favorablemente por sus reformas constitucionales.

Conozco a algunos de los diputados federales, entre ellos a nuestro exgobernador. Me imagino que aprobarán alguna de las iniciativas presidenciales, pero sólo si éstas generan un beneficio real para los mexicanos y no para sus bolsillos.

Muy mala oposición es aquella que se opone a todo, pero muy mala oposición es también aquella que se doblega ante la canija tentación.

