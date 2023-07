“¡Felicidades! Mucha suerte.” Es una respuesta que he visto muchas veces a las publicaciones de artistas y de eventos locales (aunque estoy segura de que es un fenómeno generalizado). En estos días de festival de las artes en Saltillo, y ante el esfuerzo admirable del Instituto Municipal de Cultura, he visto esta respuesta repetida en todas las publicaciones. Significa que la persona no asistirá a tu evento, pero muestra solidaridad, en el mejor de los casos. Anoche presenté mi segundo poemario dentro de las actividades de la FINA y a pesar de haber recibido la mencionada respuesta de unas cuantas personas, mis poemas fueron recibidos cálidamente por una sala llena (de verdad, había gente parada) de amigos cercanos y personas que querían ver de qué se trataba. No sabían que aparte de todo lo demás, soy poeta.

El espacio que comprende la Fiesta Internacional de las Artes 2023 nos ha aportado a los saltillenses una experiencia que incluye la revisión de la agenda propia para cotejar eventos con horarios de trabajo, y de formar un itinerario elaborado con plumón de punto fino, para intentar incluir en la vida diaria una probada de lo que los artistas locales tienen para ofrecer. Y a los artistas nos ha desgarrado un poquito cuando una amiga querida y tú están presentándose a tres cuadras de distancia a la misma hora. Pero ese fenómeno solo suscita entre artistas que valoran la sinergia y la formación de una comunidad artística.

Deseo ver, pero tal vez no me alcance la vida, una actitud de apoyo y apreciación entre artistas. Agradezco profundamente lo que yo he recibido, más siendo de otros artistas. Y me entristece ver como artistas sufren para llenar una sala, para construir un público, y la poca ayuda que se recibe del mismo gremio. Somos buenos para quejarnos de faltas de apoyo gubernamental e institucional, pero muy ciegos al hecho de que somos nuestra primera fuente de apoyo. Toca a la comunidad. Tal vez lo que pido toma mucha madurez y aún no estamos listos.