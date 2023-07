La comunidad; fuente de apoyo amoroso y desinteresado, y de la más severa crítica. Todos tenemos necesidades, ¿qué no?

¿Qué pasa cuando una persona que parece no necesitar nada pide ayuda? Hice un experimento. Compartí en redes sociales una caricatura que preguntaba, “Si un amigo de confianza te pidiera 100 pesos ¿serías capaz de dárselos sin cuestionar?” Muchas personas contestaron “sin pensarlo”, “de inmediato”, “por supuesto”. A esas personas les envié un mensaje en privado explicando que tenía un gasto que intentaba cubrir y que sí les pedía los 100 pesos. Incluía mi cuenta bancaria, sin mayor explicación.

De las 28 personas que dijeron que sí, 8 respondieron al segundo mensaje, y de hecho depositaron dinero en mi cuenta. Quiero agradecerles infinitamente, me ayudó ese dinero a cubrir un gasto importante y a sentirme acompañada. Sí, yo también necesito ayuda con muchas cosas. Tal vez las otras personas de la lista no me creyeron el mensaje. Una persona me preguntó si había sido hackeada. Y quizás no soy de la entera confianza de algunas.