La conquista

En un mundo consumista, a menudo se valora más la apariencia y el estatus que la honorabilidad y la autenticidad. Las personas pueden sentir la presión de tener ciertas marcas para encajar en determinados grupos sociales o para demostrar un estatus económico. En este sentido, pueden utilizar máscaras para proyectar una imagen de éxito y estatus, ocultando sus verdaderas necesidades, vacíos o preferencias.

El consumismo también puede influir en la forma en que las personas construyen su identidad al adoptar máscaras basadas en los productos que consumen, identificándose con determinados estilos o tendencias para pertenecer a un grupo específico. En algunos casos, esto puede llevar a una pérdida de la autenticidad personal, ya que se adopta una identidad superficial basada en lo que se consume.

SU MAJESTAD...

“Un rey le contaba a un sabio lo extraordinariamente buenos y generosos que eran sus súbditos. -Estás muy equivocado –le dijo el sabio-. La gente de tu reino actúa de acuerdo con las apariencias. Le dan muy poca importancia a los hechos y a sus semejantes, que son los que demuestran espíritus grandiosos. Al oír esto, los cortesanos le rogaron al rey que no hiciera caso a ese sabio. -Majestad, ellos dirán lo que quieran, pero en este mundo vil, todo funciona al revés: la persona más preciosa no vale nada, y la persona que no vale nada es la más preciosa.

Demuéstramelo –dijo el rey-. Y, si no lo haces, mandaré que te corten la cabeza por decir cosas falsas.

El sabio invitó al rey a que se disfrazara como un pordiosero y así dieran una vuelta por la ciudad. Llegaron al mercado y el sabio le insinuó al rey que pidiera regalado un kilo de cerezas que habrían de servir para salvarle la vida a un enfermo muy grave. Fueron inútiles las súplicas del rey. El comerciante, cansado de argüir con él, lo expulsó del lugar y le dijo que si no se iba pronto, lo sacaría a palos. -Las cosas que tiene que oír uno en la vida –mascullaba el comerciante-. ¿Acaso tengo cara de idiota? Estos mendigos miserables ya no saben qué inventar para engañar a uno.

El rey estaba a punto de revelar su identidad, cuando el sabio se lo llevó de allí. Caminaron un buen rato y llegaron a orillas de un río que corría crecido con las aguas del deshielo. En un descuido, el sabio le dio un empujón al rey y éste cayó al agua. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pero, aunque se acercaron muchos curiosos atraídos por sus gritos, nadie hizo nada. Ya estaba a punto de ahogarse, cuando un mendigo, el más harapiento de la ciudad, se lanzó al agua y salvó al rey.

Entonces el sabio se acercó al rey, que temblaba de frío e indignación, y le dijo: ¿Ahora ves cómo es cierto lo que te dije? Cuando tú, que eres la persona más valiosa del reino, pediste un kilo de cerezas a un comerciante, sin revelar tu identidad, para salvar la vida de un enfermo, no obtuviste nada y estuviste a punto de que te partieran la cabeza a golpes. En cambio, este mendigo, que es la persona que menos vale en tu reino, ha expuesto su vida por ti y te ha salvado sin saber quién eras. No son las apariencias las que cuentan, sino los hechos y la bondad del corazón los que dan honra”.

SIMULACIÓN

La historia del rey nos recuerda que vivimos en una época de imágenes, máscaras y actuación. Innumerables personas dedican gran parte de su tiempo a intentar obtener exclusivamente éxito material en un mundo dominado por el consumo y las apariencias; de hecho, se consume mucha energía para hacer del triunfo económico y la imagen la meta final de la fugaz existencia humana.

Fabricamos mil senderos para poder impresionar a los demás, infinitas son las formas que imaginamos para mejorar la imagen personal; ahora, más que nunca nos influyen esos “modelos” del momento que no cesan de mostrar los pasos que presuntamente ayudarán a lucir ante los demás como una especie de “súper-personas”.

En fin, infinidad de seres humanos anhelan saber cómo “ser” gente “bien” más que cómo ser personas “de bien”; tal vez esto suceda porque existe la idea de que la honra y la reputación personal se encuentran profundamente relacionadas con las posesiones materiales.

BANALIDAD

Ante esta realidad, no es de extrañarse que muchas personas monten una comedia en donde, inclusive, se recurra a Dios con el propósito de pedirle ayuda para mejorar su propia imagen. Ante Él están dispuestos a desgarrarse las vestiduras con el propósito de alcanzar el anhelado y muy bien ponderado éxito económico o profesional que, equivocadamente, creen que derivará en la honorabilidad personal.

Esta ingenua y trágica representación, pretende convertir al propio Dios en el “socio” de los negocios terrenales, en el “accionista” principal de todos los proyectos materiales que se emprenden.

El concepto de la honra se confunde con la cultura del éxito personal, con los conceptos surgidos en la economía del bienestar, diluyéndose así -o perdiéndose totalmente- su significado original y verdadero. Por eso, a verdaderos pillos y corruptos se les suele confundir con personas honorables. Tal vez, todo esto también sea consecuencia de que se ha perdido el sentido de la vergüenza.

LA HONRA...

José Luis Descalzo describe las acciones que para él dan honra a una persona. El escritor español apunta que la honra se construye siendo testimonio de las siguientes consideraciones:

-“La primera y más principal, es el valor de la propia persona en hondura del alma, en capacidad de amor y en apertura de espíritu.

-La segunda, es el trabajo, la entrega emocionada a la propia tarea, sea ésta la que sea, hágase con las manos o con el alma puesto que cuanto hacemos con las manos lo hacemos a la vez con el alma.

-La tercera, es la entrega a cuantos nos rodean, la solidaridad con todos por encima de razas, colores, apellidos, clases, grupos sociales, edades, pensamientos y fortunas.

-La cuarta, es una incesante búsqueda de la justicia, un agudísimo olfato para encontrar las menores virutas de dolor en los otros, un incansable desasosiego mientras no hayamos encontrado la suficiente felicidad para todos.

-La quinta, refiere a un apasionado amor por la verdad, un verdadero terror a todo tipo de prejuicios (de derechas o de izquierdas), un constante valor para decir la verdad entera y para decirla -sin añadirle ese sádico placer de hacer el daño a quien la escucha-.

-La sexta, implica una fe radical en el futuro, un saber que los que vienen detrás serán mejores que nosotros, un luchar para que lo sean, una esperanza sin sueños, construida día a día para todos, y, sobre todo una invencible alegría, basada en la certeza de que somos amados desde lo alto de los cielos y desde lo ancho de la tierra”.

-Finalmente -dice Descalzo- “hay que olvidarse en buscar lo que da honra y acordarse, solamente, de lo que se debe hacer”.

EXTRAVÍO

Sería útil valorar lo que Descalzo menciona, para dejar de someter la existencia al mundo de las apariencias, del “show” y el consumismo, y entonces empezar a vivir a plenitud, sabiendo que todas las personas tenemos la posibilidad de conquistar la honorabilidad.

Esta conquista representa una ardua tarea, ciertamente cuesta arriba y, sobre todo, anónima y personal, pero vale la pena intentarlo, ya que, más temprano que tarde, quien así construye su existencia, descubrirá que la honra es una manera de vivir.

Sencillamente, hay que vivir buscando todos los días la integridad personal en todo y en todas las circunstancias en las que personalmente nos encontremos.

La mejor propuesta para quitarse las máscaras y alcanzar la honorabilidad y el respeto es la menos seductora, pues se encuentra en el silencio y la paz de nuestro interior; es la que jamás ha estado, ni estará, en el infame mercado de las máscaras y la cultura de “éxito” que tanto terreno y triunfo ha ganado en el mundo, provocando que infinidad de personas extravíen su propia alma, el sentido del bien, de humanidad y felicidad.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo