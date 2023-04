Ahora, con la venia de mis queridos lectores, me voy a explicar. ¡Arre!

Otro tema al respecto: lo sucedido ayer confirma que no ando tan errado en mi cacería contra los usurpadores de la función periodística.

Me refiero a lo del cierto o supuesto infarto que sufrió en Mérida.

Un solo apunte más: Me llama la atención de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López , quien se hará cargo a partir de hoy y hasta nuevo aviso de las mañaneras, no haya emitido ningún mensaje deseándole pronta recuperación a su jefe, ya ven que se desvive por agradarlo.

En cambio, la noticia no fue publicada por ninguno de los medios formales a los que me refiero.

Son impermeables a la razón, les asiste la gloria momentánea con fines de hacerse los populares ante sus nutridas -algunos- y escuálidas -los muchos- audiencias.

Hacen gala de un siniestro componente ceremonial.

Usan los chats y las redes para rendirle tributo al dios de la celebridad.

Quieren verse profesionales pero dan tristeza y pena.

Por lo que hacen todos los días y a todas horas, son candidatos al escarnio.

Sus metáforas meteorológicas nublan los cielos claros y viceversa.

A algunos de ellos les he preguntado varias veces si están pend3jos y se sienten agraviados, siendo que yo lo único que hago es preguntarles si lo son.

No entiendo por qué lo toman como un insulto.

Eso ha sucedido en los chats donde antes me permitían estar. Ya no, porque al menos en uno de ellos, el del frustrado masón Beto Frías, me sacaron por confrontarlos de esa manera.

En consecuencia, les he dejado ardillas muertas a las puertas de sus casas, como lo hice con el junior Roberto Sada Blancq-Casaux, que se fue a vivir a San Antonio, Texas, huyéndole al SAT... y hasta a la UIF.

EN MI MIRA

En mi lista -en mi mira- de usurpadores de la función periodística hay también actores y una que otra actriz venida a menos, a quien hoy me arrepiento de haberla recomendado para un puesto, pero como me dijo su jefe: “pues desrecomiéndala y asunto arreglado”.

En esas ando...

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ.

“Los periodistas verdaderos son hurones en busca de la verdad. No la tienen -como unos alardean de tenerla en su horizonte- la buscan y con tesón, muchas veces la encuentran”, remata la irreverente de mi Gaby.

Atento recordatorio: hoy a las 9:30AM por el Canal DETONA de Youtube tendré una irreverente plática con Mauricio Fernández Garza, el ave de las tempestades, que ha sido alcalde de San Pedro Garza García 3 veces. Que la buscó y perdió ante Miguel Treviño de Hoyos por 4a y que a lo mejor la buscará el próximo año por 5a vez.

Esta es la liga de video: