La dieta del atole

Ya señalábamos la semana pasada que parece exagerado que el Presidente declare que ya cumplió 98 de sus 100 compromisos para el sexenio. No sólo es exagerado sino ofensivo que un Presidente que fue electo con una sólida mayoría de los votos, y todavía con un nivel de popularidad a prueba de balas, aviones, abrazos y pandemias, tenga que recurrir a la constante exageración y tergiversación (o ¿amoldamiento?) de la realidad. Peor aún es que lo haga y que además el ciclo de noticias (que él normalmente determina) tenga una velocidad donde ya nos metió el gol y nadie parece siquiera darse cuenta. Seguimos atorados en los monólogos contra “los adversarios”, “los conservas”, “la clase media aspiracionista” y no tenemos silencios suficientemente prolongados para detenernos a pensar si la información oficial que consumimos es saludable o medianamente veraz. No, no es exclusivo de este gobierno, sin embargo, este gobierno es el que tenemos hoy en día y es el que nos toca tratar de entender y al cual se le deben hacer señalamientos y cuestionamientos, por más que ellos tampoco nos vean ni nos oigan.

Y así, parece que estamos condenados a una dieta permanente de atole. Antes decíamos que nos daban atole con el dedo, parece que ahora la ración se cuenta en puños. La evidencia dice que la población de cualquier país eventualmente se cansa del atole y lo cambiará por cualquier versión de capirotada que le pongan en la mesa. Así fue como Morena llegó al poder, nos cansamos del atole de antes y elegimos la capirotada de la 4T. Ahora la 4T parece haber cambiado el menú ya que no pudo darle el punto y sabor correcto a su receta y recurre al atole de siempre, ahora aderezado con una actitud burlona de quien se sabe sin competencia viable en el horizonte. El atole se reparte las 24 horas del día los 7 días de la semana y en especial se empuja cada mañana por dos horas en el que sólo la imaginación del líder marca los límites de lo relevante, lo importante, lo urgente. En ocasiones el Presidente se hace acompañar de otros funcionarios o voceros que siguen la línea del patrón. No hay exageración tan grande que no merezca unos minutos de mañanera.

Así sea propagar la ilusión de una pandemia domada con políticas sólidas de gobierno y una ejecución de un programa de vacunación impecable, “de los mejores del mundo”; llegando incluso a celebrar en falso que “México aplica más vacunas por día que Estados Unidos” (gusto que si acaso se pudo presumir un par de días atípicos allá y aquí). O presumir un aeropuerto (inconcluso y no en operación) que en teoría “ningún país, ni siquiera las naciones árabes, ha construido tan rápido, eficientemente y con alta calidad”. Sí, ese mismo aeropuerto es el que aparece como el compromiso #78 en la lista del Presidente y que apenas hace unos días nos dijo que ya era un compromiso cumplido (porque sólo le faltan dos de los cien). Entonces, tenemos un aeropuerto en construcción, que al mismo tiempo: a) ni los árabes tienen tan rápido, eficiente y de tanta calidad; b) que no se ha terminado; c) que es parte de los compromisos ya cumplidos del presidente; d) cuya construcción nos ahorró 100 mil millones de pesos y salvó el Lago de Texcoco; e) que (aún sin estar terminado ni en operación) resolvió el problema de saturación del aeropuerto actual de la Ciudad de México. Si esto no es atole a puños, me rindo.

Lo mismo aplica para temas económicos. Con la notable, y hasta cierto punto aplaudible, excepción de la disciplina fiscal y el hecho de que no se han aumentado o creado nuevos impuestos, vivimos en un mar de atole cuando se habla de crecimiento. Por eso es por lo que ahora “se está en proceso de inventar un nuevo indicador que mida el bienestar” y no enfocarnos sólo en el crecimiento del PIB. Con justa razón se quiere desviar la atención de resultados de crecimiento. El crecimiento en tres años es inexistente y el PIB muestra incluso un retroceso, por más que nos quieran vender el rebote del 6 por ciento en 2021 como una genialidad de la 4T. Ahora se publica un presupuesto inercial para el 2022 que depende en gran medida de una tasa de crecimiento del 4.1 por ciento que al mismo tiempo es insuficiente para lo que necesita el País, y que desgraciadamente no tiene precedente reciente y no es claro qué es lo que este gobierno hará distinto para lograr duplicar el crecimiento inercial máximo de la economía mexicana (un 2 por ciento), cuando las condiciones para la inversión no mejoran y las señales que vienen desde el puesto más alto del poder ejecutivo y de la generalidad de quienes controlan el legislativo son rara vez promotoras de inversión o a favor de las PYMES. Da la impresión de que el presupuesto del próximo año también trae su buena dosis de atole y que seguiremos con la dieta del atole por un tiempo más, así es que a buscar un babero y una servilleta.

