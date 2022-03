La Divina Garza

La historia que les voy a relatar jocosamente, lejos de ser la cruz que me tocó cargar, es uno más de los cuentos lácteos producidos artesanalmente con una sobreoferta de mala leche y amasados con un par de blanquillos que le darán la consistencia necesaria para ser devorados con gula. En esta ocasión deseo que conozcan las desventuras del emperador del reino chiquito, lugar donde el exilio guarda una sacra equivalencia con el mismísimo jardín del Edén.

El autócrata de sofá, a pesar de saberse un advenedizo encumbrado, toma decisiones despiadadas contra los súbditos de su pequeña comarca. Si alguien no comulga ciegamente con su credo, no es digno de presenciar su capacidad de aleccionar desde el mullido púlpito que se ha labrado a fuerza de migajas bien mendigadas. Su mérito tiene en los avatares de ser un arrastrado.

Todos le reconocen por su arrogante andar y sus finas maneras dignas de un botellón de días. No le hace falta ir desnudo como a otro egregio monarca literario, éste ventila sus miserias cuando su boca profiere blandos axiomas, haciendo gala del paladín de pacotilla por el cual es reconocido en los feudos circunvecinos.

En su defensa habrá que decir que nunca escatima a la hora de amedrentar, y a pesar de que no posee una gran cantidad de poder, a este le saca tan buen partido que sus modestos botines le han dado para construir un aura de miedo entre sus miserables lacayos. El emperador de papel del cual les hablo es como aquel ladino que comete atracos con una pistola de juguete, donde no habría peor pesadilla que ser cuestionado o, peor aún, enfrentado.

Todo esto no importaba en el reino chiquito porque se encuentra blindado ante cualquier afrenta. En este lugar se cuenta con un patíbulo particular donde se puede hacer escarmentar el más índigo rencor, incluso al que se sintiese magnánimamente cándido. Aquí se dispara a gritos con la retórica: si no entiendes por las buenas, tendrás que hacerlo a través de los zafios alaridos del orondo tirano. La ley a rajatabla del minúsculo cacique estipula, a la letra, que es peor ser vituperado que acribillado. El reino del pánico y el terror en su máximo esplendor.

Les voy a confesar, casi en un susurro, que a pesar de no ser listo en lo absoluto, su reportorio ha sido tan bien administrado que parece ser vasto; aunque rigurosamente tendríamos que decir la incómoda verdad: en realidad es repetitivo. Los pocos logros conseguidos a base de reptar, han sufrido una hinchazón de tanto ser cacareados, por eso es que se ven más voluminosos. No cabe duda de que la grandilocuencia es uno de los pilares que han sostenido a este engreído reino chiquito.

El autócrata de sofá, a pesar de saberse un advenedizo encumbrado, es famélico de las buenas artes. Le gusta probar tanto su valía que aglutina los grandes títulos de la literatura, los pone frente a sí y se instruye en el arte de evitar devorarlos. Una vez derrotados, estos doctos libros pasan a adornar las paredes del palacio que ocupa en su feudo chiquito, son como cabezas de alce en la sala del mejor cazador. No cabe duda que el autócrata de sofá es un hombre probo en la resistencia y el estoicismo.

El remedo de dictador pueblerino, que además es un autócrata advenedizo, se siente un macho y recibe adulaciones por ello, pero demanda que sean constantemente reiteradas porque no las acaba de creer. Tiene un costal sin fondo, pero se empeña en llenarlo de halagos, que desdicha de aquel que tenga que acompañarlo. Es lo que tiene la jodida realidad, siempre termina por imponerse.

Ya no me acuerdo si he sentido (o por qué) simpatía por el autócrata de sofá, que además de ser un advenedizo encumbrado es un remedo de mandamás, tal vez porque la confundo con compasión, como aquel que sale de un recinto acogedor y se tiene que sentar en una habitación sin amueblar.

El advenedizo encumbrado, que además es un autócrata de sofá, se muestra gallardo y magnánimo si las circunstancias se lo demandan, siempre y cuando no hay alguien que le quiera patear las nalgas. Es un valiente con restricciones, está dispuesto a cualquier pifostio siempre y cuando el rival no se muestre más capaz.

Todo esto se los cuento repantigado en el banquillo de los acusados, pero no dejo de preguntarme ¿Quién habrá encumbrado al monarca del reino chiquito? ¿Quién será el “espejito espejito”? Qué difícil es ser cortesano en este ducado tan pequeñito.

Aquí no hay mejor señor feudal que la caricatura de dictador, al César lo que es del César, y aquí no manda un ganador. Pero aunque se lo hayan dicho al advenedizo encumbrado, no es la divina garza ni mucho menos un león enjaulado.