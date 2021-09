La doble vida de... (III)

Don Fulano, cumplido empleado de oficina, parecía con su perpetuo traje oscuro la imagen misma de lo establecido. Era soltero, pero tan serio que nadie le aplicaba el viejo dicho: “¿Cuarentón y solterón? Maricón”. La gente atribuía su celibato a ese carácter suyo, reservado, que lo llevaba a no tener amigos y a vivir secluso en su casa, sin salir de ella más que para ir a su trabajo, a las indispensables compras en el mercado “Juárez”, y los domingos a la misa de 12 en Catedral.

Lo que nadie sabía es que de noche aquel señor tan serio se convertía en señora. A don Fulano (cuyo nombre no puedo yo decir) le gustaba vestirse de mujer. Así vestido se sentía muy bien. Se habría indignado si alguien le hubiera dicho que era marica: jamás tuvo trato indebido con varón, aunque a veces -es cierto- lo acometían extrañas sensaciones en la presencia de hombres guapos. Jamás, sin embargo, hizo nada que pudiera atraerle aquel adjetivo denostoso. Le encantaba, eso sí, vestirse de mujer. Lo hacía solamente en su casa, tras de cerrar muy bien la puerta y las ventanas. Ahí se ponía aquellos vestidos, aquellos zapatos, aquellas pelucas que las chiveras le traían de Laredo pensando que eran para alguna querida que don Fulano tendría. Pero no: eran para él.

Una noche sintió por primera vez la tentación de salir a la calle vestido de mujer. Lo hizo decidirse a tal atrevimiento la tibieza de una noche lunada y la vanidad de lucir un nuevo vestido y una peluca hermosa y cara. Dejó su casa ya cerca de la media noche, con atavío femenino, y fue por las vacías calles. Lo aguardaba la tragedia: iba atravesando de una acera a otra cuando lo atropelló un panadero que iba en su bicicleta. Al oír el golpe salieron los parroquianos de la cantina de don Pepe el Chiflis, y acudieron a ayudar a aquella señora caída en medio de la calle.

Pronto se dieron cuenta, claro, de que no era señora. Era señor. Y es que alguien pidió que alguien llamara a la Cruz Roja, y don Fulano (cuyo nombre no puedo yo decir) sin pensar habló con su voz de hombre para decir nerviosamente que no. Además cuando se puso en pie se le cayó la peluca.

-¡Es don Fulano! -dijo uno de los borrachines, que lo reconoció a través del maquillaje.

¡Pobre infeliz! La sorpresa del corro cedió lugar a las burlas y las hirientes befas. Don Fulano echó a correr, desesperado, hacia su casa. Los zapatos de tacón alto lo hacían tambalear, y eso levantaba más las risas de los ebrios. Uno cogió una piedra y se la arrojó.

¿Se habrían reído los borrachos si hubiesen visto lo que hizo don Fulano cuando llegó a su casa? Se ahorcó. Se colgó del tubo de la regadera, usando para eso las medias que llevaba. Lo encontraron al cuarto día, cuando el hedor del cuerpo hizo que los vecinos llamaran a un gendarme. Ni “El Heraldo del Norte” ni “El Diario” de don Benjamín Cabrera dijeron la causa de su muerte, para no escandalizar a sus lectores. Los dos pusieron: “... Deprimido a causa de una penosa enfermedad que padecía escapó por la puerta falsa del suicidio...”.