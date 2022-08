La fantasía de la modernización del transporte en Saltillo

No es ningún secreto que una problemática constante en Saltillo es la movilidad, y tampoco se descubre un hilo negro al pensar en que el transporte público es el centro de ella. Siempre ha existido una deficiencia tanto para la zona conurbada, hablando de accesos y de rutas, como para el usuario, hablando de tarifas y comodidad. Aunque algo de lo que se habla poco, es que no solamente estos sectores están afectados por dicha deficiencia, sino que el concesionario también la sufre al no lograr una tarifa justa que le resulte redituable para su negocio. Esto es algo que siempre ha dejado a deber durante muchos años de administración del PRI en Saltillo. Hablamos de una promesa de campaña eterna para acarrear electores pero que a final de cuentas siempre se queda en papel y nunca se ejecuta, porque no parece interesarle genuinamente a los políticos priistas beneficiar a los más de 200 mil usuarios que diariamente usan el transporte público, siendo la mayor parte de esta cifra, pertenecientes a la clase trabajadora y los más necesitados del municipio.

Tomando todo esto en cuenta, el pasado lunes 25 de julio, en sesión de Cabildo, se autorizó un aumento al transporte público de dos pesos en tarifa general, lo que causará una afectación directamente al bolsillo de esta clase históricamente marginada en Saltillo. Es bien sabido que en los últimos años las administraciones municipales han favorecido al sector empresarial y a la zona norte de la ciudad en donde se concentra la mayoría de la población perteneciente a la clase media alta y alta, en donde han hecho largos y ostentosos bulevares en donde pasan sin semáforos sus habitantes en camionetas y carros de lujo, mientras que a la clase trabajadora le siguen ofreciendo un transporte público que no está cerca de ser digno ni coherente con sus tarifas.

Con las propuestas de campaña que nunca se cumplen, se ha perpetuado una promesa falsa al usuario de mejorar las condiciones de un transporte deficiente y obsoleto, tanto a ellos como a los concesionarios, ya que es falso que subsidien las tarifas de adulto mayor y discapacitados que no pagan ninguna cantidad al utilizar el servicio –es reivindicatorio para las y los adultos mayores como para las y los discapacitados de nuestro municipio– y por lo cual deberían recurrir a un fideicomiso que no existe y que el municipio lo presume a todas luces. A quien afecta esto directamente es al concesionario y después al usuario, ya que el primero se ve en la necesidad de aumentar la tarifa. La excusa del municipio es el alza inflacionaria que vivimos a nivel mundial y que afecta la economía nacional. Sin embargo, existe un subsidio del 100 por ciento a las gasolinas y el diésel para no afectar a quienes histórica y peyorativamente se conoce como pobres. El artículo en el que se habla sobre este subsidio puede leerse aquí: https://bit.ly/3d9bLU3.

Los gobiernos priistas en la ciudad de Saltillo jamás le han puesto la atención necesaria a este tema ni lo han visto con formalidad, probablemente porque ellos jamás han pisado un camión o han ido un largo trayecto aspirando los humos que desprenden las máquinas viejas de ellos. Se trata de una frivolidad y un tabú la forma en la que se desprecia por parte del Municipio a los usuarios de transporte público y concesionarios. Es un tema de tres partes: Gobierno, concesionario y usuario, las tres dentro del mismo embrollo. El primero tiene que meter las manos para resolver y siempre dar la cara a los más necesitados, el segundo, adaptarse a las alzas, y el tercero... seguir prometiendo lo mismo.

En la administración municipal del entonces alcalde priista Jericó Abramo Masso, se realizó una modificación en torno a esta problemática con una credencialización que fue desfavorable en muchos sentidos, ya que con la premisa de poder acceder a un tarifa preferente, al mismo tiempo es una medida discriminatoria porque existen usuarios que no tienen la posibilidad de tramitarla, ya sea debido a que los horarios de los módulos son reducidos o porque no se cuenta con puntos de acceso céntricos donde se puedan tramitar. Esto es una problemática nueva que se le suma a la de tantos años; para poder pagar menos, hay que hacer más.

La anterior administración municipal de Saltillo, nuevamente a cargo del PRI y del entonces alcalde Manolo Jiménez Salinas, justificó un aumento al servicio de transporte tocando cinco puntos clave que harían valer el golpe a los bolsillos de las familias: rediseño de imagen interior y exterior de las unidades; programa de capacitación para operadores; creación de caja común y redistribución de rutas; creación del fideicomiso de mejora continúa; tecnología, comités ciudadanos de transporte y consejo de movilidad. Todo esto con una fuerte campaña en redes sociales y medios, signature de la administración de Manolo, pero con un resultado final de solamente haber pintado de blanco las unidades pero seguir ofertando el mismo servicio con deficiencias.

Una solución a la que se podría llegar es que no exista una credencial pero sí un fideicomiso a los transportistas para que no suban el precio de sus tarifas y que el Gobierno del estado pueda enfocarse a la modernización y la mejora del transporte público sin pedirles aumentar el precio, cosa que resulta más fácil y funciona como una válvula de escape.

Otra solución, pero radical, a esta problemática, que desde un punto de vista personal yo comparto, es que se municipalice el servicio de transporte y que se encargue el Gobierno de establecer una tarifa de recuperación que sirva para que siga siendo redituable. Recordemos que a fin de cuentas un transporte moderno, sustentable y adecuado hace que se bajen los niveles de contaminación en Saltillo y se piense en lo colectivo, contrario a la fuente de individualismo o segregación que representa utilizar en demasía un automóvil particular, donde no se genera comunidad. Un transporte público digno sería uno al que todas las esferas sociales de la ciudad podrían acceder, tanto el norte como el sur.

Urge hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas para que se manifiesten, para que hagan sentir su descontento con el alza. Pero no solamente por medio de las redes sociales, sino que se lleven a cabo acciones concretas para poder tener un gobierno y un transporte que cumpla con las necesidades del pueblo.

