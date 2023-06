Tenemos calor. La compra de ventiladores, extractores de aire, aires acondicionados, y aires lavados está al alza. Me da gusto por las personas que están ganando con estas ventas. No sé por qué no hago las cosas con anticipación. Sé que viene el calor, pero no he instalado un minisplit en mi recámara. Sé que viene el frío y no tengo el material para cubrir ventanas. Cosas así. Sé que vienen gastos y no me he preparado para ellos. Quiero cocinar, pero no he ido al supermercado para comprar los ingredientes para los platillos. Hay cosas en casa por arreglar, pero, pero, pero, pero...

Entonces hay una gran lista de “deberías” rondando en mi cabeza, y otra lista aún más fascinante de razones por no hacer esas cosas en este momento. Hay otra lista también, la de las cosas que hago en vez de hacer lo que debo. Ahora me doy cuenta de que aquello que no hago a veces afecta a otros. Nos pasa a todos. Tenemos responsabilidades hacia otras personas, lugares, bienes, animales, plantas. Y eso me devuelve al calor.

Entre mis “deberías” está cuidar más el agua de mis mascotas y de mis plantas. El agua de las llaves de mi casa sale ardiendo. No he investigado si debo o no poner hielos en el agua a los animales. Mis plantas piden más agua de lo normal y a veces se me olvida. Yo misma no estoy tomado suficiente agua y he padecido dolores de cabeza y mareos. Seguramente muchos de ustedes también.

Vuelvo al calor. ¿Han notado que estamos algo alterados? Una gran cantidad de personas manejan de manera descuidada. Impaciencia, urgencia. Toda esa energía aumenta la ansiedad y el calor. Entonces otra cosa que debo hacer es tener paciencia y calma. He escuchado tanta queja. “No soporto el calor. Ya no aguanto.” Y todo eso en conjunto con la guerra entre “team frío” y “team calor”. Los de team calor estamos como nos gusta: con playeras sin mangas, shorts, sandalias, tal vez pasando tiempo a la sombra de los árboles, tomando bebidas frescas, comiendo comida fresca. También tenemos calor, solo que preferimos “sufrir” el calor que el frío.