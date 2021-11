La fiesta del ego

A mí no se me da muy bien lo de celebrar mis cumpleaños. No es el tema de la edad lo que me inhibe, como siempre digo, lo único peor que cumplir años es no cumplirlos ya. Es sólo que me agobia mucho recibir demasiada atención en un mismo día y por eso decidí yo hace tiempo mantener la fecha del mío en reserva en la medida de lo posible.

Tampoco es mamonería. En cada ocasión agradezco las muestras sinceras de afecto, pero luego es muy arduo responder a cada una como se merece y termina luego uno su “día especial” cautivo del afecto que le prodigan.

Pero la causa principal de mi aversión a los cumpleaños (o a la celebración de los mismos) es que se me antojan reverendamente ociosos; son la ocasión perfecta para felicitar a alguien por haber hecho nada en absoluto, nada que sea meritorio o digno de ese júbilo desaforado. De hecho, usted sólo tendría que sentarse y esperar como ostra 364 días para que, una vez transcurridos, su gente cercana le llamase para decirle que le quiere y quizás hasta le lleven un obsequio, nomás por haberle sumado un dígito a su edad.

Pero hay una cumpleañera que en cambio sí piensa festejarse por todo lo alto, a lo grande, con un evento masivo lleno de luz y de color, de sonido y de fritanga, y esa es nuestra prima donna tabasqueña, Andrés Manuel “Quiero mis XV” López Obradiurs.

Y es que la Cuarta Transformación que AMLO encabeza y encarna, esa excusa de régimen de risa y de terror que ha reinventado con mucha malevolencia, escasa imaginación y no poca alegría los viejos vicios de los regímenes anteriores (de los que se supone nos venía a rescatar), celebrará tres añitos, tres, de grandes logros o, mejor dicho, del gran logro que representa el no haber hecho absolutamente pinches nada.

Son tres años de total nadería; de la más completa ausencia del más pálido atisbo del más tímido resultado. Tres años de un vacío gubernamental sin precedentes y vamos que hemos tenido sexenios anodinos.

Pero AMLO necesita, como el aire que respira, dos cosas seguras: garnachas y aclamación popular. Es por eso que como candidato era perfecto y como Presidente es una desgracia que piensa que gobernar es darle continuidad a sus 18 años de proselitismo. Y es por ello también que el siguiente gran evento en su agenda es la celebración de su ascenso al ejecutivo trono como jefe de la Nación, por lo que ha convocado a “el pueblo bueno” (exclusivamente sus bienquerientes) a que le aplaudan, le vitoreen y le hagan sentir el cariño que tan desesperadamente necesita inyectarse directo en las venas con cierta regularidad, so riesgo de perecer por inanición del ego.

La invitación es para una congregación masiva en el Zócalo capitalino y la consigna será sin duda abarrotarlo. Total, ¿qué le caben: cien mil, doscientas mil almas?

¡Usted muy bien, don AMLO!

Claro, no es como que se haya declarado el fin de la pandemia, ni nada por el estilo. De hecho, la comunidad científica está muy preocupada por una nueva variante y los especialistas se temen un repunte de contagios que podría ir de moderado a muy cabrón.

Pero qué van a entender esos científicos de pacotilla, neoliberales ‘aspiracionistas’:

“No, si para eso estudian, para robarle al pueblo. ¡Becados del Conacyt han de ser!”.

¡Qué va a entender la ciencia de la necesidad de la gente de reunirse en un abrazo multitudinario para celebrar el fin de la corrupción, del nepotismo, de las movidas chuecas, de los contratos sin licitación y de las empresas fantasma!

¡Es obvio por demás que se imponen los festejos del cambio de régimen definitivo! La transición de una dictadura perfecta a una de bota militar, que de momento, en estas etapas iniciales, se siente apenas como un ‘teni’, pero ya se nos dejará venir con toda la aplastante fuerza de su peso.

Pero la cosa es mantener viva la llama; el fervor amloísta debe arder ininterrumpidamente hasta el día de la sucesión. Pero al fuego hay que ofrendarle, alimentarlo, y si no es con troncos, con unas cuantas vidas debe bastar.

Total, ya declaró AMLO que si no estuviera él en el poder habría un número mucho mayor de muertos por covid en el País y supongo yo que debemos creerle, nomás porque es él el que nos lo dice.

¿Lo duda usted?

Sólo dígame qué previsiones ha tomado AMLO a este respecto: ¿Decidió ya vacunar a los niños? ¿Ordenó una tercera dosis para los grupos vulnerables al menos? ¿Implementó ya de perdis protocolos para una nueva normalidad razonable que permita llevar a cabo actividades no estrictamente esenciales, para que la economía y los ánimos respiren?

¡Nada de eso! Lo que hizo ante la inminencia de un nuevo repunte de contagios previsto para diciembre y enero, fue declarar un “OJALÁ no nos golpee tan duro”, así, como dejándoselo a la suerte.

¡Y fiesta! ¡Sí, señor, cómo de que no! ¡Fiesta a tope y hasta que ruede la calavera! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo...!

No debería extrañarnos ya en absoluto la irresponsabilidad asesina del lujo de Presidente, pues está más que demostrado que lo único que cuida AMLO (mejor que a sus hermanos y parentela cuando los acusan de corrupción) es a su enfermizo ego.

¡Nos vemos en el Zócalo!