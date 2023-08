Todo México es la dimensión desconocida. Donde todo ocurre y nada sucede. Los muertos votan. Los niños reciben proyectiles. Los banqueros lavan el dinero. Los inversionistas construyen miles de edificios. Los libros son armas intelectuales y adoctrinarían.

El PRI se une al PAN y le mueven la pata al PRD.

México donde nadie oye y todo se escucha. Donde el eco de los desaparecidos señala inequívoca sobre la muerte. Los C4 y C5 ven todo. Los jefes de la policía hablan con los capos. Pide y serán escuchados.

No calienten la plaza. El alcalde, el gobernador, el presidente se molestan. No se extralimiten. No debiliten la marca de los incondicionales.

Amaño. México. Nuevo León. Jalisco. Quintana Roo. Guanajuato. Veracruz.

Todos los ductos de PEMEX conducen al huachicol. Cambio. Cambio. Cambio. Para todo seguir igual. Las mujeres y los niños van primero.

Fox escribe mal. Calderón con la dipsomanía de la sangre. Peña Nieto enamora en silencio. Andrés Manuel ya sabe los resultados de la encuesta interna.

Marcelo puede ser el rebelde de los colgados. El mejor activo para Movimiento Ciudadano.

Xóchitl la vernácula, Beatriz el dinosaurio, Santiago la cinturita de las buenas conciencias. Vamos por más.

Los desaparecidos aúllan con los coyotes mientras el fuego fatuo de sus huesos secos. Ni siquiera Juan Rulfo habría imaginado en el realismo mágico este país tan lleno de fantasmas.

Oh Alfaro. Oh Samuel. Mi México, mi México, bendígale el señor. La Guadalupana, la guadalupana bajó del Tepeyac.

Rompe cabezas. Los sueños pasados. Averigüemos el futuro para ganar. No inventamos las citas. Esto es simple química. Lidiar en el último toro de la tarde. Salimos en hombros o nos abuchean los espectadores.