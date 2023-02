“-Pascuala, Dios te mantenga.

-Norabuena vengas, Mingo. Hoy que es día de domingo ¿no estás con tu esposa Menga?

-No hay quién allá me detenga, que el cariño que te tengo me impone un quejo tan luengo que me acosa que me venga...”.

Estoy escribiendo de memoria estos antiguos versos de Juan del Encina. Los aprendí en tercero de secundaria, en la clase de la señora Vitela, y no los he olvidado.

Excelente ...