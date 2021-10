La gente quiere ayudar

Todos los días, estoy segura de que más de una persona estará de acuerdo conmigo, que cuando ven, leen o escuchan las noticias pareciera que vivimos el apocalipsis o de plano estamos haciendo todo mal. Incendios forestales, asesinatos, secuestros, robos a mano armada, extorsiones, cambio climático, desplazamientos forzados por violencia o vulnerabilidad económica, etcétera.

Sin embargo, todos los días, también escuchó o veo a alguien o a un grupo de personas que se organiza para ayudar a los demás. Rifas entre amigos para obtener fondos para gastos hospitalarios o funerarios, donación de sangre, préstamos de bienes o servicios para algo filantrópico; compra de comidas o productos con causa, dar limosna al limpia parabrisas o al “viene viene” de un estacionamiento.

Me queda clarísimo que los buenos siempre somos más. Entonces, ¿por qué se percibe que las malas noticias son las prevalecen? Para mí, es porque considero que a los que hacemos cosas buenas o por los demás, no nos gusta o no queremos presumir que lo estamos haciendo. Para algunas personas será hasta por vergüenza, otras dirán que no quieren caer en el ego.

Hoy les quiero decir algo. No es ego querer compartir, convocar o invitar a nuestras comunidades a sumarse a nuestra causa. No importa cuál sea: medio ambiente, infancia, adolescencia, personas de la tercera edad, reconstrucción de espacios públicos, educación, arte y cultura. No podemos solos, necesitamos un ejército de personas comprometidas con su comunidad.

Una amiga que tiene más de una década en proyectos sociales me dijo una vez: “Estoy cansada que todo mundo me diga que está poniendo su granito de arena para cambiar el mundo, necesitamos camiones y camiones de arena para mejorar nuestro entorno y cambiar realidades”. Tiene toda la razón. Tenemos que poner de moda ayudar a los demás y ser recíprocos con todas las personas que nos rodean y eso sí tiene que ver contigo. No importa a qué te dediques, cuántos años tengas, tus intereses o pasatiempos. Todas y todos podemos hacer algo. Somos muy buenos organizando carnes asadas en el norte, dicen. Seamos muy buenos organizándonos a favor de nuestra colonia, ciudad y país.

Estas líneas son para todas aquellas personas que adoptaron alguna mascota, llevan víveres a orfanatorios o asilos, acostumbran a regalar despensas para los menos favorecidos, hacen visitas a hospitales a los enfermos, están comprometidos con la reforestación, algún grupo religioso o deportivo. Además de invitar a sus familiares y amigos a cenar, ver una película o al cine, invítenlos a ser parte de su causa. E insistan las veces que sean necesarias.

Necesitamos camiones y camiones llenos de ciudadanas y ciudadanos de tiempo completo. ¿Asumes el reto? No te arrepentirás.