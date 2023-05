La lógica económica de más vacaciones y menos días de trabajo

Todos preferimos menos días de trabajo y más días de descanso, pasarla lo mejor posible en la vida si se asume que haciendo poco o casi nada estamos muy bien. Recientemente se han publicado dos propuestas en la Cámara de Diputados que inciden precisamente en los días de trabajo, pero es claro que toda la responsabilidad económica se le deja al empleador, con la consecuente pérdida de competitividad. Por un lado, se propuso aumentar el número de días de vacaciones de 6 a 12 días en el primer año, de 7 a 13 en el segundo y así sucesivamente, hasta alcanzar el máximo de días, de acuerdo a los años laborados. Por el otro, se propuso disminuir el número de horas por semana que se trabaja a 40 horas. Estos asuntos tienen dos vertientes fundamentales; la del empresario y la del trabajador. Haré un breve análisis de ambas perspectivas desde una lógica económica.

Para empezar, la perspectiva del trabajador podría parecer totalmente inclinada a una reducción de la jornada laboral a 40 horas y no a 48 como está actualmente. Esto tiene una incidencia directa sobre la industria manufacturera, el comercio y los servicios principalmente. Los servicios financieros, y la administración de empresas han trabajo siempre de lunes a viernes 40 horas, con sus excepciones. La medida implicaría que todos los mexicanos trabajaríamos solo 5 días a la semana en promedio, y solo 40 horas. La primera ventaja que se tendría para los trabajadores en lo económico es que habría más tiempo para gastar dinero, habría dos días completos para salir y divertirse, comprar cosas y en general, tener la oportunidad de estar más tiempo con los seres queridos. Sin pensar mucho todavía en lo correspondiente a la empresa, podría pensarse que bajo este esquema ya no tendría mucho sentido estar pagando por semana porque sería caótico el manejo de la nómina en las empresas, por lo que los trabajadores tendrían que aprender a manejar mejor su dinero y dado que recibirían más dinero en una sola exhibición, podrían ahorrar más o endeudarse más también. Aunque parezca algo sencillo, el ajuste laboral cambiaría los patrones de consumo de un importante sector de la población porque habría cambios en los pagos y hasta en los días de vacaciones. Todo parece indicar que habría más felicidad por trabajar menos y por poder estar más tiempo sin hacer nada. Sin embargo, con los bajos salarios que predominan en el país, más días de asueto no necesariamente repercutirán en una mejora económica, punto de partida de la cámara de diputados para hacer la propuesta. Hay que poner en perspectiva que el 80 por ciento de los mexicanos gana menos de 11 mil 500 pesos mensuales, duplicar el número de días de vacaciones para descanso suena atractivo, pero a la par reducir la jornada laboral crearía una sociedad con poco consumo, eso sí, muy descansada. Algunas referencias disponibles en internet señalan que también más tiempo de ocio se traslada a una sociedad con más vicios y más violencia. Los países de Europa del este (Polonia, Rumania, Bulgaria, por mencionar solo unos cuantos) son un ejemplo claro de esta situación, pues trabajan 40 horas, tienes vacaciones mínimas de un mes y como parte de la problemática, son los países con los mayores índices de alcoholismo y drogadicción, que las investigaciones sugieren, son por tanto ocio. Por cierto, son también los de menor ingreso en ese continente. Así mismo, durante la pandemia vimos que aumentó la violencia familiar por el mayor contacto de los miembros de los hogares, lo que puede sugerir este tipo de resultado aquí en México por las menos horas laboradas. Sin una estructura social que soporte un mayor número de horas de ocio y convivencia, el poco equilibrio social que se tiene en la actualidad, estaría bajo amenaza.

En lo que respecta a la parte empresarial, es claro que menos horas trabajadas y más días de vacaciones son sin rodeos, mayores costos de la mano de obra. Hay que ser claro, que a pesar de estos aumentos indirectos a la producción, México sigue siendo el último lugar de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en términos de salarios y prestaciones laborales. Por lo anterior, no habría pérdida en la competitividad internacional, pero en la nacional sí. Los diputados no han pensado que este mismo año se aumentó la contribución patronal a los fondos de pensiones, ahora más días sin trabajar y en jornadas más cortas, va a ser muy complicado para muchas empresas aguantar estos costos. De acuerdo a diversas fuentes financieras, al menos el 40 de las empresas micro y pequeñas pidieron dinero prestado para poder seguir operando durante la baja del ciclo económico ocasionada por la pandemia, dinero que no han acabado de pagar. Tampoco se ha analizado a profundidad los cambios administrativos que tendrán que implementarse como cambios en la nómina, nuevos turnos o turnos especiales, aumentos en el número de trabajadores, entre otros muchos. Pudiera pensarse que esto último es excelente para la economía, y sí lo es, pero solo en ciertas partes del país donde el mercado laboral no esté tan apretado. En el caso de Coahuila, estas medidas van a generar una escasez todavía mayor de mano de obra, lo que aumentará forzosamente los sueldos, iniciando una espiral inflacionaria regional. No olvidar que Piedras Negras, es la segunda localidad con mayor crecimiento de la inflación a nivel nacional de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahora imagine con más trabajadores y más turnos, el dolor de cabeza que será estar capacitando a la gente con la rotación actual. Aquí será la productividad la que va a ir a la baja. No hay que dejar de mencionar que para cuando menos el 25 por ciento de las empresas en el país, la salida casi total de la pandemia significó llegar al punto de equilibrio apenas en estos meses, y ahora estas reglas, volverás a complicar todo. Es necesario dar tranquilidad al aparato productivo empresarial del país para que se pueda planear y acabar de recuperar de los efectos de la pandemia.

Para las empresas será más caro contratar personal, lo que pondrá presión en los empleados que ya trabajen, y muy seguramente los trabajadores de confianza, aquellos no sindicalizados, pagarán los platos rotos trabajando más horas para compensar estas medidas. Habrá más informalidad laboral, no negocios informales, que quede claro y esto significa que habrá trabajadores en algunos lugares sin contrato, contratados por honorarios cuando deberían ser parte íntegra de la empresa, y así entre otros ejemplos. Es evidente que la situación no se está analizando correctamente por parte de los diputados. El futuro es evolucionar hacia otras formas de trabajo que mejoren nuestra calidad de vida sin que haya externalidades negativas, como decimos los economistas. Los otros datos dicen que el futuro no es quedarnos sin trabajar y muy probablemente, sin dinero.