Este día no hablaré de política ni de cosas peores. Hay algo para mí más importante que eso. Sucede que hoy hace 60 años empecé a vivir. Los otros años, los primeros 24, solamente existí, igual que existe un árbol que se olvidó de serlo, una desvanecida nube, un río que es y que no es. Respiraba sí; veía las cosas con los ojos del cuerpo; caminaba aunque no iba a ningún lado; oía el ruido del mundo. ...