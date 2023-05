La madriguera de conejo de la pedagogía teatral en México: Despertar del sueño

Después de su viaje a través de la madriguera del conejo y de sus aventuras en el país de las maravillas, Alicia despierta justo antes de ser decapitada para enterarse de que todo ha sido un sueño. Hay muchas cosas en México que también desearíamos que fueran un sueño, porque más bien parecen pesadillas; sin embargo, aquí estamos.

Cualquier reflexión que no es aplicada a la realidad, peligra en acabar en ejercicio inútil. Por eso y después de nuestro pequeño viaje a través de lo real y lo posible en lo que a pedagogía teatral se refiere, me gustaría recordar dónde estamos hoy. No para azotarnos o buscar culpables, sino para saber de dónde partimos.

El año 2019 fue posiblemente el año que lo detonó todo. Si las críticas a los métodos de enseñanza en México ya se comentaban en los pasillos y entre gente de confianza; la exposición en masa, de lo que no sólo eran métodos extremos o maestros desconsiderados, sino abusos sexuales y violencia sin más, acabó por generar movimientos que buscaban soluciones más concretas. El 27 de marzo de 2019 las alumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) no celebraron el Día Mundial del Teatro en el escenario, sino, a través de un tendedero a fin de hacer una intervención perfomática bajo la premisa “Denuncia a tu agresor”. Ese mismo mes la cuenta de Twitter MeTooTeatroMexicano inició sus actividades. Estos movimientos revelaron la estructura de poder y manipulación emocional que existe en las escuelas de teatro en México, pues la misma devoción del alumno que sueña con convertirse en artista se utilizaba ahora para colocar a los compañeros en contra de las víctimas que en algunos casos fueron forzadas a seguir conviviendo con sus agresores para “no interrumpir el montaje” o “no suspender el curso”. La presión social pesa y mucho en un ambiente donde se enseña que todos vamos en el mismo barco. Ciertamente, me hace preguntarme, ¿por qué la denuncia parece estar tan asociada a la expulsión y al desprestigio?

A qué nivel los docentes señalados como agresores son conscientes del daño provocado me es imposible saberlo. Muchos usan la ignorancia como argumento para justificar la continuación de sus acciones, sin embargo, un maestro autoritario no puede esperar comunicación o retroalimentación por parte de las víctimas para que lo concienticen de sus abusos. Así mismo, el que no se le confronte directamente no quiere decir que estas violencias no existan. Duele reconocerlo, pero el ambiente teatral mexicano está plagado de violencia sexual, violencia psicológica, gordofobia, violencia en contra de los cuerpos disidentes en general y estereotipos. Todos lo vemos, simplemente no siempre elegimos nombrarlo; algunas veces por miedo, otras porque los agresores se escudan en la técnica y la jerarquía de enseñanza para justificar que el ofendido no ha entendido el método, cuya única finalidad es convertirlos en artistas. Yadira Pascault Orozco y Silvia Sáez Delfín no podían haberlo expuesto con mejores palabras en su artículo La deformación con el pretexto de lo teatral: “Los líderes tienen cierto halo de humanistas porque el arte está directamente relacionado con el alma humana, pero no todos respetan al ser humano, ni les interesa saber qué clase de individuos pasan por sus salas de formación”.

Entre tanta oscuridad, como humanistas, tenemos que elegir creer. Creer que los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden mantener su sentido lúdico y espontáneo sin incurrir en tratos degradantes que cosifiquen a las personas, creer que la enseñanza puede ser territorio de diálogo; pensar en la pedagogía amorosa como dignificante y no como condescendiente, ingenua o poco ambiciosa; recordar que la disciplina no es sufrimiento; entender que el guardar silencio ante las injusticias es una forma de complicidad. Sobre todo, no olvidar que es de los maestros que adoptamos la forma de entender el teatro y de vivirlo. Creemos personas que vivan las teatralidades que soñamos tener.