Tuve un maestro al que le gustaba dividir a las personas en dos grupos: gente que era “de teatro”, y gente que no lo era. Por “gente de teatro”, se entendía a las personas que se ajustaban al ideal ético, disciplinario y estético de lo que hasta hace poco era un sistema pedagógico inamovible en México y que, por supuesto, refleja también los códigos de conducta que perduran en la práctica escénica una vez graduados los alumnos. No necesariamente por hacer teatro –o intentar hacerlo diría él– se gana el título, eso me quedó siempre claro.

En el artículo anterior, mencionaba que la técnica actoral que se enseña en México responde a las necesidades del teatro de vanguardias del siglo XX, que parte a su vez de la separación del teatro –entre otras artes– del contexto y eficiencia social que antes había justificado su existencia. Esta separación, tiene además como consecuencia el enclaustramiento de las piezas, que son separadas de su geografía e historia. En el caso de las Artes Plásticas, por ejemplo, las obras se exponen ahora en los museos y se crea todo un código de interpretación y estética. Algo similar pasa en el Teatro, con la diferencia de que nuestro arte está compuesto de momentos vivos con personas que ejecutan acciones, lo que implica que esas personas –que pronto ya no serán consideradas como tales por algunos– se verán absorbidas por los códigos estéticos de la época.

Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta que hasta hoy la pedagogía teatral asume al educando como alguien que aspira a alcanzar determinadas cualidades estéticas. Esto es de esperarse en cualquier escuela de cualquier tendencia, pero el problema surge con otro fenómeno, y es que, si olvidamos que la educación no es algo fijo, sino una construcción cultural, acabaremos por pensar los métodos de formación como algo inalterable. Pensar a la “gente de teatro” como pináculo del desarrollo de una técnica teatral que se cree única e inmejorable solamente nos estanca en un presente absurdo en el que no llegamos a ningún lado. No olvidemos las palabras de Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza: “en la percepción dialéctica, el futuro con el que soñamos no es inexorable. Tenemos que hacerlo, que producirlo o no vendrá”.