Les platico:

Santiago es uno de los tres pueblos mágicos de Nuevo León.

De Bustamante y Linares ya me he ocupado y hoy me referiré a los motivos culturales que tiene para ser mágico, el que se encuentra a 34 kilómetros al sur de Monterrey. ¡Arre!

“Santiago Lee” (y alcalde buscará reelección)

Tal es la marca del “Festival del libro y la lectura” que por primera vez se realiza en este municipio, cuyo alcalde es el joven priyista David de la Peña, quien hoy me confirmó en EXCLUSIVA, que deja a un lado sus aspiraciones de ser diputado federal y buscará reelegirse como alcalde.

Medio en broma, medio en serio, le dije cuando me dio la noticia, que ojalá entre sus planes esté irse a vivir a San Pedro Garza García, porque arrasaría, considerando su gestión en Santiago, y la deplorable del actual alcalde del otrora municipio modelo de México.