La Malqueriente

Recibí el mensaje tan sólo media hora antes de la cita. Apenas ingresé en la habitación y adoptó la pose magnánima de quien se dispone a otorgar una tardía misericordia a un ser anodino, no sin antes pasarlo por las armas del paredón emocional. Entonces, comenzó a pontificar:

Siéntate y ponte cómodo. Ya sé que te hice venir de forma abrupta, pero sabes bien que las contingencias sentimentales requieren de primeros auxilios o de una inminente dosis de eutanasia que termine por adormecerlas de golpe. La misericordia sensitiva es cosa de los beatos y a mí me gusta ser despiadada con quien puedo, es una característica que heredé de los amigos de la catástrofe. Aunque, a su vez, tenga mis propios verdugos sibaritas que me esclavizan y me someten a su antojo. Todos tenemos antepasados, pero los que a mí confieren disponen de saciar sus deseos conmigo, a trasmano, a causa de su vocación malograda.

Es verdad, debo reconocer que tienes razón: amo ser la protagonista y no soy tan inteligente como otros piensan, pero me compran la idea y con eso me conformo. Es lo que tiene la neurosis, una relación de compra y venta de efigies. Lacan no se equivocó, la imagen suele mentir; pero mientras siga teniendo mi público cautivo, la producción en serie continua. Sin embargo, tampoco soy tan ingenua como había elucubrado. Sé ocultar mis emociones detrás de un biombo lo suficientemente opaco para echarme a llorar detrás de él, si es necesario, y sin que nadie sepa que padezco la impotencia como pocos, ya que muy en el fondo de mi corazón odio con intensidad a mis captores onomásticos. Pero eso no es un salvoconducto para ti, querido, a alguien con mi gallardía no se le puede ver sufrir, eso es para los que asumen su condición humana y yo tengo una reputación que cuidar. Con lo cual, como bien lo has descubierto, soy posesa de la imagen que proyecto a los demás.

O sea, que aparte de eso, también soy intuitiva, por ello estoy plenamente consciente de que esta monserga terminará incendiando tu cabeza y a la primera de cambios te sentirás con patente de corso para cortarme la cabeza, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. De todas formas, no eres capaz de ponerme en la guillotina de los apostatas. No obstante, espero que te haya quedado claro que los peores enemigos te salen de las entrañas, por eso ahora mismo te estoy pariendo, no sólo te he traído hasta aquí para darte una patada en las asentaderas, sino que con esta charla también te doy la bienvenida al valle de los desterrados y anatemas, donde ahora pasarás a ser el comandante de las legiones enemigas, el asaz basilisco de mis afrentas.

¿Cómo nace un asesino sentimental? No lo sé, mi factor fortuna fue cuando olí la sangre, pero cada uno a su manera. Con ello, te estoy incitando a matarme en la memoria, sé de la facilidad que poseo para seducirte. Por eso te invito a no reconocer mi existencia ni un instante más, es lo que te conviene, honey. Deberías escuchar con más atención, considerar mi oferta y dejar de apretar esas falanges que te vas a lastimar ¿Siempre has mirado la vida con los mismos ojos?

Estuve recordando nuestro último paseo a la ciudad en la cual pernoctamos por primera vez, aquella “escapada” me hizo pensar que lo verdaderamente valioso que podemos atesorar son, como dice la canción, las simples cosas. Los paseos, las caminatas, las pláticas sinceras, el compartir la comida, la habitación, las risas, paseos en bicicleta, la música sin prejuicios. La verdad a secas, el presente sin pasado ni futuro. Pero a mí me gustan las cosas expeditas y de un solo uso.

Mal sin bien, ni los más confitados recuerdos te pueden cavar un hoyo para huir de este cadalso, las cartas están echadas. A pesar de que te marcharás en cuanto terminé de decir todo esto, sé que no te irás del todo porque te gusta esconderte -siempre tan tuya esa característica huidiza, eres cobarde por antonomasia-, te excita ocultarte en los sueños, en las calles, en las canciones, en los libros o en la poesía. Pero, aun así, creo que te tienes que largar a la brevedad. Es duro, lo sé, pero ya sabes que a mí me gusta la verdad en las rocas, sin diluir. Siempre y cuando me convenga, aquí no están licitados los accidentes del ego. No te pediré disculpas porque el único perdón real es el olvido.

Ahora, es necesario que te dé la estocada final porque el peor error de un victimario es dejar sangrando a su presa y eso no me puede pasar a mí. Si te dejo en agonía, el instinto de supervivencia se convertirá en el peor de los psicotrópicos. Por eso que me marche a medio de otoño no es casualidad, he terminado de deshojar la margarita y, al igual que venus retrogrado y mi ascendencia consiliaria, me dijo que no te quiero ¿qué más da lo que verdaderamente sienta yo? Si ellos lo dicen, no hay más que discutir, son los dueños de la verdad. Sabrás comprender la fiereza de un león sin melena. Sé que demandas razones, pero entenderás que de momento no puedo decir más, ya te iré mostrando a cuentagotas todo lo que no me atrevo a espetar en este instante. Las explicaciones están en bancarrota, prefiero que mientras tanto, te ahogues en el pantano de las interrogantes irresolubles.

No te lo tomes personal, pero te he dejado de querer. Tú bien sabes que uno no manda en el corazón y mucho menos sobre él: se detiene caprichosamente y, entonces, sobreviene la muerte. Es presupuestívoro, se administra como le viene en gana en cada bombeo. Hemos de decir en su legítima defensa que suele ser manirroto con algunos pocos privilegiados y pichicatero con las masas. Y tú, mi desamor, te adscribes en el padrón de estas últimas. De ahora en adelante puedes convertirte en faquir de la lujuria del amor propio; yo prefiero caminar sobre las brasas.

Sé que te duele, que sientes rabia y quisieras volver el tiempo, pero ya dijo Spinoza que el que se arrepiente es doblemente miserable, así que te lo tragas junto con todo lo que hiciste por mí. El paso del tiempo te mostrará que mi ausencia se transformará en la diafanidad que tus días necesitan.

Pero nunca dudes de mi cariño, amor mío, quiero que sepas que yo también te quise irremediablemente, sin comillas. Cuando te retires, deja la puerta abierta, no vaya a ser que se me ocurra buscarte.