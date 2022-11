El martes pasado concurrí a una reunión en la Ciudad de México en la que participaron líderes de organismos no gubernamentales, un senador independiente y excolaboradores de la 4T. El tema era la organización de la marcha de hoy domingo, señalándose la importancia de una rueda de prensa, misma que se efectuó.

La marcha tiene como principal propósito unificar a los mexicanos en la defensa de la democracia, pues se considera que la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador daría fin al INE tal y como hoy día existe para dar paso al INEC, con menores recursos económicos y la posibilidad de ser una instancia paragubernamental.

AMLO asegura que la reforma mencionada es necesaria para evitar los fraudes electorales y ha despotricado en contra de los organizadores de la marcha que pretende poner en valor el respeto al INE. Con su léxico ha mostrado adjetivos que denigran y ofenden a los posibles marchistas.

Algunos organismos han creado “Unidos”, visiblemente liderados por el empresario Claudio X. González y la activista Gemma Santana. El senador Emilio Álvarez Icaza −ahora en modo independiente− de manera brillante expuso en la reunión de aquel martes sus razones para apoyar la marcha. También estuvo un exdirigente panista cercano a exgobernadores estatales del partido albiazul.

El dilema no es si en la marcha se colarán líderes de partidos políticos, si la van a encabezar jóvenes o si la van a enriquecer empleados y colaboradores del sector empresarial.

Lo importante no es que se intente tener una narrativa que parezca que no vaya dirigida al presidente López Obrador en su cumpleaños; sino que detrás de la reforma electoral pretendida, las minorías tendrán menores posibilidades de ser representadas.

Concuerdo en que no es justo el modelo plurinominal, que permite que existan legisladores que no hayan “trabajado en tierra” para obtener su curul, pero no creo que a través de encuestas se deban elegir a los candidatos para ocupar espacios en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Tampoco estoy de acuerdo en que una reforma surja con tanta prisa en un tiempo en que están por desarrollarse las elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila, bastiones que aún le quedan al PRI. Los resultados de dichos comicios pueden cantearse hacia el actual partido oficial, lo que sería un preámbulo que no requerirá de adivinadores políticos para saber los resultados del proceso electoral del 2024.

Si la preocupación es que las alianzas para decidir el tema de la reforma electoral, éstas dependan justamente de lo que decidan los diletantes dirigentes nacionales de PRI, esto es inútil ante las acciones de cabildeo que alguien como el diputado federal Rubén Moreira está encabezando para cerrar filas a favor de la reforma, aunque grito en cuello diga lo contrario, como fue el caso de senadores no morenistas que subieron a la tribuna hace poco para manifestarse en contra de la militarización y que finalmente aprobaron la propuesta.

Es vergonzoso, pero estas son las circunstancias de la cosa política en México. ¿Qué requerimos para promover en la generación Z, que compondrá un tercio de los próximos votantes en el 2024, el ejercer su compromiso bajo el propósito del bien común?

Pero el clientelismo estará más presente que nunca y se votará seguramente para estrenar su credencial del INE, pensando en no desconectarse de las redes sociales. Mientras, siguen existiendo en las calles urbanas una gran cantidad de niños mendigando o vendiendo dulces, lo que expresa la desfachatez colectiva de pensar en lo fatuo, en el poder por el poder y no en la pobreza e ignorancia que siguen lacerando a un México herido.