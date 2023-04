La misteriosa premonición de don Federico Gamboa

Larga vida vivió don Federico Gamboa, autor de la celebrada novela “Santa”. Su libro, que cuenta la desgraciada historia de una prostituta, le rindió ganancias substanciosas, y todavía muchos años después de su publicación seguía dando a su autor muy buenas regalías, tanto así que ya en su ancianidad solía decir don Federico muy ufano:

-Aquí me tienen, a mis años y viviendo de una mujer pública.

Cuando enviudó don Federico Gamboa, la señora Luz Torres Sagaseta, prima hermana de su esposa, se preocupó mucho por el escritor. Con insistencia le aconsejaba que se casara nuevamente, pues los peligros de su viudedad, decía, podían apartarlo de Dios y poner en riesgo la salvación de su alma.

-No te preocupes, Lucha −le contestaba con ánimo festivo el escritor−. Yo le he pedido a Diosito que tú mueras primero, para que yo pueda meterme al Cielo cogido de tus naguas.

En los primeros días de agosto de 1939 don Federico Gamboa enfermó de gravedad.

Doña Luz lo asistía con cuidados maternales.

-No te aflijas por mí, Lucha −le repetía don Federico−. Estoy bien preparado para el viaje. Además ya te he dicho que voy a entrar al Cielo cogidito de tus enaguas.

El 14 por la noche, el autor de “Santa” entró en agonía. Los médicos le comunicaron a la señora Luz que la muerte de su familiar era cuestión de horas. Ella, triste, pero dando muestras de entereza y gran serenidad, fue a su casa para cambiar de ropa y regresar junto al agonizante. A las dos de la mañana doña Luz, que jamás había estado enferma del corazón, sufrió un infarto y murió. Cuatro horas después, a las seis de la mañana del día 15, acabó la vida de don Federico. Su premonición se había cumplido.

¿Fue ésta una simple coincidencia o un misterioso instinto hizo saber al escritor lo que sucedería? Quién lo sabe. Poseen los artistas un raro sentido que los demás mortales no tenemos. Estuvo muy de moda por un tiempo lo que se llamaba ESP, siglas en inglés de la llamada “percepción extrasensorial”. Dice la norma aristotélica que “No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”. Pero a lo mejor eso era en tiempos de Aristóteles. Quizás alguna suerte de evolución espiritual haya hecho que ahora sí lleguen cosas al intelecto sin antes pasar por los sentidos. Vaya usted a saber. Tratándose de estas cosas yo me enredo mucho.

Tuve una prima que siempre dijo que moriría antes que sus padres, y antes también que todos sus hermanos. Y lo decía a pesar de que ella era la hermana menor. Pues bien, un día esta muchacha enfermó, tras gozar siempre de una salud perfecta. Nunca dieron los médicos con el origen de su mal. Hasta el doctor Gonzalo la examinó y lo único que pudo determinar es que la enferma presentaba un cuadro de anemia perniciosa. Pero, ¿cuál era la causa de esa anemia? Nunca se supo. El caso es que murió mi prima, tal como había pronosticado, en flor de edad. ¡Lo que hacen algunas personas para probar que no estaban equivocadas!