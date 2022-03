Gustav von Aschenbach llega a Venecia en busca de la paz y el regocijo que le permitan ordenar sus pensamientos creativos y retomar lo que mejor sabe hacer, escribir. Sin embargo, una vez instalado frente al litoral italiano, la anhelada y efímera armonía se ve trastocada por la seductora presencia de un joven, cuya identidad permanece ignota para el escritor que se convierte en un acuciante admirador a la distancia. Esta motivación lo embarca en un periplo a través de los canales, puentes y plazas de la ciudad con el objetivo de admirar la belleza de aquel párvulo, cuya sola mirada le provoca enormes turbulencias veniales.

A la par de este acecho, una silenciosa (o silenciada) peste recorre la ciudad, mientras las autoridades actúan bajo un pacto de silencio que tiene como objetivo no ahuyentar a los turistas, so pretexto de arruinar la economía veneciana. Gobierno y gobernados optan por llevar a cabo una negación de la realidad, esperando que encubrir los hechos logré modificar el mundo real y los turistas no huyan rumbo a destinos donde la sanidad esté garantizada. En este escenario, Gustav tendrá que lidiar entre su delirio por un joven desconocido y la emancipación de un peligro inminente que se cierne sobre la ciudad.

La Muerte en Venecia es un libro reflexivo sobre la belleza, la fantasía, la entelequia y los placeres prohibidos. Una historia con elementos que apariencia son antitéticos, pero que acaban por complementarse y explicarse entre sí: belleza, cultura, enfermedad y podredumbre. Este relato, sigilosamente biográfico, destaca la capacidad de resistir ante la decadencia y enfrentar -a la par- vorágines externas e internas al ser. De ser cierto, el autor encontró en cada lector un secreto confesor que tendrá que asumir el reto de sacar sus propias e incomodas conclusiones.