Cada mañana reviso la página de VMÁS y me gusta, no deja de sorprenderme la creatividad y la sabiduría de nuestros cronistas en su oficio. Omitiré nombres a fin de no caer en discriminación. En cuestión de cultura y arte nos mantienen al día en estos temas que no son de poca monta, alimentan el espíritu, nos dan alegría y bienestar, nos permiten asomarnos a la vida de los protagonistas, los artistas y los escritores, y una multitud de creadores.

VMÁS nos revela una búsqueda constante de los hechos informativos de su ámbito, el dato preciso que nos permite conocer un suceso, el testimonio que convierte una historia en excepcional. Ese elemento revelador encuentra en la página la manera de contarlo y la capacidad de mirar de forma más allá de lo convencional y establecer historias, lo que muestra la importancia del periodismo cultural que nos informa de los hechos científicos, artísticos y literarios que son importantes en nuestra vida.

La cultura es un eterno ir y venir de la humanidad que se mantiene en constante transformación en su heterogeneidad y pluralidad, los lectores la buscan, por ello los diarios la cultivan como un material invaluable simbólico social cercano a la antropología, es para todo lector, no es para gente erudita, es un área que ofrece al lector la complejidad y diversidad de nuestra cultura nacional y regional una actividad que busca informar, interpretar, denunciar, criticar, divulgar o reflexionar sobre lo que somos.

Aquí no caben la liviandad ni la ligereza, al contrario, en el periodismo cultural debe privar la capacidad de síntesis, la inteligencia y el discernimiento, el conocimiento de las fuentes informativas, ahí no hay lugar para la llegada de improvisados, no tienen cabida los que dicen no había de otra; no por casualidad se detecta cuando a una nota le falta consistencia, dureza crítica y se queda en la descripción desnuda.

La página VMÁS va consolidando una mirada de género, desde la inclusión de escritoras históricas, en la descripción de películas que reseñan la violencia en contra de las mujeres, ellas en la actuación de cine en los que antes predominaron los personajes masculinos; además de la pluralidad étnica y su riqueza en México y en Coahuila, se abordan los pintores e ilustradores, los y las científicas, sus obras y herencias, los niños y sus protagonismos en novelas o películas, ahí caben hasta las imágenes religiosas que representan a grupos particulares de la sociedad como los LGBT, las mujeres cocineras de los municipios de Coahuila; hay mucho por investigar en la historia de los pueblos de esta entidad, alguna vez incursioné en la vida e historia de los mineros de la Región Carbonífera, cargada de pobreza, marginalidad y muerte.

En fin, la historia de los “hombres ilustres” de Coahuila ha sido escrita por muchos historiadores, locales y nacionales, pero la vida cotidiana de los pueblos está casi intocada, los tesistas de las ciencias sociales tienen ahí un campo de cultivo virgen, los investigadores universitarios también podrían hacerlo y para qué, para aumentar el conocimiento de lo que somos como civilización local.

Por supuesto que esto iría más allá de una página de cultura. Coahuila tiene en sus pueblos tradiciones, grupos musicales, bailes, compositores, poetas que se conocen poco. Ojalá las universidades promuevan el impulso a conocer nuestro entorno estatal, hay mucho que hacer en ese ámbito.