La participación ciudadana necesita victorias: La liberación de Alejandra Cuevas y Laura Morán

Se necesita una persona, una sola, que crea en una persona “loca” para generar un movimiento completo de cambio social y/o político. Eso fue lo que nos demostró la liberación de Alejandra Cuevas y Laura Morán después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que indicaba que tenían que liberarla de manera inmediata, puesto que los delitos que le imputaban eran injustificados.

¿Qué pasó? Resulta que Laura Morán (mamá de Alejandra Cuevas) era concubina por 50 años del hermano de Gertz Manero (el Fiscal General de la República). Su hermano falleció y demandó a Laura Morán y Alejandra Cuevas por intento de homicidio por omitir el cuidado que su hermano merecía. La primera denuncia no procedió, puesto que Laura Morán también es una persona de edad, y no podía cuidar al hermano del Fiscal, a tal grado, que contrató enfermeras y Alejandra Cuevas no vivía con ellos y solo les daba “vueltas”. Fue hasta que Gertz Manero tomó la Fiscalía que la denuncia procedió a tal grado que las encarcelaron por casi dos años (528 días). ¿Cuál era el objetivo del Fiscal?, ¿fue casualidad que procediera la denuncia con su llegada a la Fiscalía? Yo considero que sí, y que el objetivo era presionar y/o vengar.

Esta es una historia, como la de muchas, que el poder político vence a la razón, y se cometen injusticias. Desgraciadamente no es nuevo en nuestro país, y hay miles de familias que no tienen la fortuna de contar con un final como el de Laura Morán y Alejandra Cuevas.

Entonces, ¿por qué esta historia tuvo un enlace diferente?, ¿qué se hizo diferente?

Los hijos de Alejandra Cuevas empezaron a buscar a los medios de comunicación para denunciar lo que ocurría, cuando no lo consiguieron, hicieron mucho ruido en Twitter, eso provocó que diferentes periodistas (nacionales e internacionales) comenzaran a contar su historia en los espacios de opinión, columnas, así como ésta. Yo misma lo hice. ¿Cuál es la diferencia de utilizar estos espacios y no las notas periodísticas? Estos espacios permiten analizar y presentar los diferentes escenarios y actores. Esto provocó que tuvieran reuniones con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y hasta personal de la Embajada de Estados Unidos en México, lo que en el mediano plazo hizo más costoso, políticamente hablando, que los jueces y hasta la Suprema Corte de Justicia siguieran con el encarcelamiento injustificado de estas dos mujeres. En resumen, la sociedad civil logró que la razón ganara sobre el poder político, aun cuando el Fiscal General de la República era el principal involucrado, personaje político que goza de la confianza directa del Presidente.

Si bien es cierto, hay que llevar un proceso legal que es lento, burocrático y costoso, si se hace solo, sin el apoyo de la sociedad civil, tampoco sirve de nada. Deben hacerse ambas cosas.

Muchas veces consideramos que las cosas no pueden cambiar, que jamás serán diferentes, que son así hace muchísimo tiempo, que las personas que están ahí son muy poderosas y han estado ahí desde siempre, y no puede ser de otra forma. Y eso, no es cierto. Todas las cosas pueden cambiar, si tenemos la mezcla perfecta del proceso legal (juicios, cambios de Ley, etc) y personas comprometidas con la causa, esforzándose en buscar cómo sí, incentivando la participación ciudadana.

Después de leer esto, por favor, escoge el parque que quieras adoptar o tal vez la escuela que quieras arreglar, o si te parece mejor el asilo de ancianos o el orfanatorio, puede ser también un espacio de rescate de animales; lo que prefieras. Escoge eso que quieras cambiar, convence a un par de amistades y/o familiares, y hagan un movimiento.

La participación ciudadana necesita victorias, grandes o pequeñas, pero la participación ciudadana que no se puede ver y tocar en resultados, desanima, desincentiva y no abona en los cambios que todas y todos queremos. Enfoquemos nuestros esfuerzos en eso que sí podemos cambiar, nada es pequeño, verás que hacemos la diferencia y cada día seremos más #CiudadanosdeTiempoCompleto.