La procrastinación como estilo de vida y mis incontrolables ganas de servirme un café

Desde la pandemia hay un tema que se repite constantemente en el consultorio, la procrastinación. Hay muchas personas acusándose a diario de dicho defecto, pero cuando les pregunto si han incumplido con algo en el trabajo o están teniendo problemas por no hacer algo en cierto momento, me responden que no.

Les voy a contar algo. El tiempo me rinde muchísimo. Pospongo cosas, hago otras cosas, cambio una cosa por otra, y cuando no tengo ganas de hacer algo espero el momento que considero adecuado para hacerlo y hasta paso tiempo sin hacer nada.

Hace unos minutos eran las 4:30 y, como mi siguiente sesión es a las 7, pensé que podría escribir un par de columnas, revisar el presupuesto, comer, y hasta hacerme wey un rato. Acabo de ver el reloj y son las 5:50. ¿Qué pasó? Cociné, comí algo, revisé un poco mis gastos (no es revisión, se paga lo que se puede y ya), me volví a quedar atrapada en mensajes de trabajo, y aquí estoy quejándome de nuevo, ahora del tiempo que pasa inadvertidamente.

Busqué la definición y un ejemplo me llamó la atención. “Disponer eternamente de preparativos para enfrentar lo que hay que hacer: servirse un café, ajustar la silla, cambiar de pluma, descargar la computadora, ir al baño, y así infinitamente.” Siempre hago esas cosas y jamás ha causado que incumpla con una tarea. Y así lo reflejan las personas que creen que necesitan terapia para dejar de procrastinar. Creo que necesitamos terapia para dejar de pensar que si no estamos “produciendo” cada minuto de cada día estamos mal.

¿Qué tendrá de malo esperar a estar lista para comenzar algo? No me refiero a no hacerlo, y bien sabemos el tiempo que nos tomará, y somos capaces de trabajar bajo presión si tardamos más de lo esperado. ¿Por qué eso me ha de quitar el placer de disfrutar de mis ratos de no hacer nada? “El dolce far niente”, decía el Dr. Naranjo. Hablaba de meditación – y tantas personas que andan por allí buscando la disciplina de meditar. ¿No será justo lo contrario? Tal vez requerimos menos disciplina y más vida.

Ahí con su permiso, voy a hacerme un cafecito.