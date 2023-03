La profesora ‘Cuquita’ Galindo hizo mucho en bien de Saltillo

Llegaban como las golondrinas a San Juan de Capistrano, en parvadas y con astronómica puntualidad. Los gringos... Nosotros decíamos “las gringas’’, porque de la existencia de ellos ni siquiera nos percatábamos, si no era para escribir con gis en la pared del Parque Azteca: “Yankees, go home; gringas, come home’’.

A más de la del tren había dos estaciones en Saltillo: la de los gringos y la otra. La vida de la ciudad giraba en torno de los rubios visitantes; las casas se preparaban para recibirlos como huéspedes, pues todo el año vivirían las familias con lo que ellos dejaban al vivir aquí algunas semanas. Los profesores obtenían un ingreso extra trabajando de tutores en las vacaciones.

—Bueno, mister John: aquí se rompió una taza.

Y mister John desenfundaba su Kodak de cajón o fuelle y preguntaba con asombro e interés:

—¡Oh! ¿Aquí precisamente?

Luego tomaba una fotografía del histórico sitio.

Todos los noviazgos saltilleros se rompían en los meses de junio, julio y agosto, pues los varones en edad de merecer dedicaban el verano a galantear a las güeritas. Les decían:

—Me apellido Pemex. Mi papá tiene gasolineras.

También les ofrecían cerveza Bohemia, que ellas bebían incautamente pensando que sería la floja cerveza, agua de borrajas, que se bebe allá, y ya con la Bohemia encima los que las invitaban se les ponían igual, y los líos después eran para el señor cónsul de Monterrey, que tenía que andar reconociendo padres desconocidos.

Todo eso, menos lo de la Bohemia, se debía a una persona sola. Una admirable mujer que de la nada hizo todo. “Cuquita” Galindo. Ella consumó el milagro, que ni Kissinger, de unir a dos pueblos en una relación cordial y benéfica para ambos. Fundó la Universidad Interamericana, a la que todos le decían nomás “el Parque Azteca’’, un vasto recinto con patio decorado en un estilo entre Huitzilopochtli y Cecil B. de Mille.

Lo mejor de todo eran los bailes, martes y sábados. Los gringos, ya se sabe, no saben bailar, porque ellos, que lo tienen todo, no tienen nuestros congales, infalibles academias que ahora no sé, pero en aquel tiempo doctoraban en pocos días –en pocas noches– en danzón, bolero, paso doble, mambo y cha-cha-cha. Querían bailar los güeros la música de Pérez Prado con los medidos pasos que les habían enseñado para “La Varsoviana’’, y no les salía bien el baile.

Pero ellos venían a aprender, y aprendían. Después de cuatro semanas, o de seis, o de ocho, o hasta de una, porque había cursos condensados, aprendían a decir “caprón”, “chincato”, “pendejou” y otras sutilezas: salían cantando el “Cielito Lindo’’ y bailando el jarabe tapatío, y obtenían un diploma, grado o título reconocido al otro lado, porque aquí no tanto.

La profesora María del Refugio Galindo hizo mucho en bien de Saltillo; su obra llegó a ser parte indisoluble de nuestra comunidad. Muchos la imitaron, pero ella fue la pionera. Recordarla es recordar una bella época del Saltillo de ayer. ¿O tendré ya que decir de antier?

