En vísperas de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación por parte del Senado, a fin de complementar el proceso legal que mandata la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no han faltado las voces que se han levantado para recriminar al gobierno de no haber cumplido con su promesa de no endeudar más al país.

Resulta que en base a las cifras de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2023, se están proyectando ingresos por un monto de 8.3 billones de pesos (redondeando cifras para evitarnos confusión) de los cuales 1.2 billones de pesos provendrían del financiamiento, en su totalidad todo de tipo interno.

Es necesario precisar que los ingresos del sector público pueden clasificarse de forma muy general en tres apartados: aquellos que provienen de contribuciones (llámese impuestos, derechos, aprovechamientos, entre otros); de los ingresos que se obtienen por la venta de productos y servicios de empresas u organismos públicos; y por último del endeudamiento.

Dado que es muy probable que el Senado apruebe sin cambios la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación, estaríamos hablando que, del total de ingresos previstos para el próximo ejercicio fiscal, aproximadamente un 14.5 por ciento provendría de endeudamiento.

Si bien es cierto que el Presidente desde que estuvo en campaña, e incluso varias veces ya en el ejercicio de sus funciones, ha venido afirmando sin cortapisas que en su administración no habría más deuda, también es cierto que ese mismo discurso, aunque en menor intensidad y mucho más sutil, estuvo presente en las pasadas administraciones y tampoco se plasmaron esas buenas intenciones en las respectivas leyes de ingresos.

Si analizamos los ejercicios fiscales desde el año 2012 hasta el 2022, podemos notar que en promedio durante dicho período el 11.40 por ciento de los ingresos estimados se cubrió a través del financiamiento. Resaltan los años 2014, 2015 y la propuesta para el año 2023, como los ejercicios con mayor porcentaje de deuda como proporción de los ingresos estimados.

Es normal que todos los gobiernos incluyan en sus iniciativas de leyes de ingresos, rubros de endeudamiento que les permitan cubrir su presupuesto de egresos. No es algo privativo de la actual administración.

Al final del día, lo importante no es cuánto debemos, sino de qué tamaño son esas obligaciones como proporción de nuestra economía. A partir de este indicador es de donde debe partir una evaluación más rigurosa del tema.

De igual manera, es crucial observar cómo cerraron efectivamente las cifras al cierre de los ejercicios fiscales. Aunque el deber ser, nos indica que los gobiernos deben apegarse a los números establecidos en el Paquete Económico, casi nunca sucede así.

Ahí radicaría la verdadera evaluación en estos temas, como efectivamente cerraron.

Economista y Catedrático de la Universidad

La Salle Saltillo

Twitter:

@guillermo_garza

