La resignificación de los mayas

La cultura maya es ancestral y continúa viva gracias a las tradiciones religiosas que ellos tienen, una de ellas es la de la Cruz Parlante en centros ceremoniales, a los que se acude con verdadera veneración.

Don Mario Chan Colli, digno cronista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, muestra de manera plena el orgullo de sus raíces mayas. Recientemente recibió el nombramiento de presidente de la Asociación de Cronistas de Quintana Roo. Cuando habla lo hace con solemnidad y mucho conocimiento. Su familia participó en la Guerra de Castas. Al mostrarme el Templo de San Joaquín señala que fue construido por prisioneros blancos, de esos a quienes tuvieron esclavizados por mucho tiempo en la producción del henequén.

También me señala el edificio en donde gobernaron los rebeldes mayas que luego fue sede de la presidencia municipal y ahora es el “Museo Maya Xbáalam Naj”, que por cierto visité y en el que conocí a Ricardo Delgado, director del grupo de música y danza autóctona maya “Hum Batz”, creado en 1999 y compuesto por 87 niños y jóvenes que ejecutan instrumentos como la chirimía, el tunkul (teponaztli) y el zacatán (huéhuetl).

Hoy se celebra en nuestro País el “Día de La Lengua Materna”, así que me representó un enorme privilegio la oportunidad de convivir con mayas parlantes durante los días pasados en X-Pichil, José María Morelos, Tulum, e Isla Mujeres. Más aún en Carrillo, o Carrillo Puerto, como sus lugareños llaman a esta ciudad porque verdaderamente en ella viven mayas, lo que es visible tanto por su fenotipo como por sus prácticas cotidianas.

En Quintana Roo existen tres municipios que cuentan con el distintivo de Pueblo Mágico: Bacalar, Isla Mujeres y Tulum. Carrillo Puerto no tiene tal distintivo, pero lo merecería por los elementos excepcionales que tiene en materia de cultura autóctona y porque la mayor parte de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an se encuentra en su territorio, peligrosamente cercana a los empresarios del turismo inmobiliario de Tulum.

Participé el jueves 17 de febrero en una ceremonia en la que se entregaron copias de las proclamas escritas por Juan de la Cruz, en la segunda parte de la Guerra de Castas (1850-1901), en el “Centro Ceremonial de la Cruz Parlante” de Carrillo Puerto, acudiendo los generales-dignatarios de todos los centros existentes en Quintana Roo, ocupando los lugares de la primera fila, sentándose detrás de ellos las autoridades municipales, estatales y federales que acudieron. Los manuscritos de Juan de la Cruz están fechados el 15 de octubre de 1850, según información del cronista Mario Chan Colli.

La Dirección de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, organizó la ceremonia como una ejercicio para la construcción de la paz y para la reconstrucción del tejido social, con el propósito particular de restituir a los mayas sus derechos colectivos: en “el camino del desarrollo sustentable y de la justicia social”, dijo el funcionario Héctor Miranda Anzá.

De la visita a Carrillo Puerto me quedo con la grata experiencia de convivir con bordadoras en la comunidad de X-Pichil (lugar de guayabas o guayabos), integrantes de la cooperativa Lol-Chuy y oferentes de su marca Chucoob (grupo de la familia Chuc), todas ellas dirigidas por Alejandra Chuc Can, ganadora de distinciones nacionales e internacionales; me quedo con las interpretaciones musicales del grupo de adolescentes mayas que participó en la ceremonia religiosa en el centro ceremonial de la Cruz Parlante.

Me quedo también con los jóvenes responsables del turismo en Tulum encabezados por Giovanni Balam, quien subrayó que el corazón de su municipio está justamente en el centro ceremonial maya y que de allí deberían partir los esfuerzos de resignificación turística.