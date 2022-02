¿La solución es regresar a la escuela?

Los dos últimos años han sido muy difíciles para todos. Ha habido un incremento en problemas de estrés, ansiedad, soledad, depresión, violencia doméstica, adicciones y ausencia de un sentido significativo de vida. Efectivamente, el aislamiento social, físico y emocional tiene un impacto negativo en nuestras vidas. Igualmente, se afirma un gran rezago educativo para la mayoría de los estudiantes de primaria hasta preparatoria. En esta semana, una serie de estudios diagnósticos sobre el nivel educativo de los estudiantes han reportado desde primaria un déficit de lectura de oraciones cortas y operaciones aritméticas elementales en niños de tercero y cuarto de primaria. Igualmente, afirman que un porcentaje alto de estudiantes de secundaria no son capaces de elaborar resúmenes o identificar ideas principales de textos narrativos. Mientras los alumnos de preparatoria tienen grandes dificultades para resolver problemas algebraicos. Comprendo que la pandemia y el aislamiento físico, especialmente en la escuela, han sido críticos para explicar el bajo nivel académico de la mayoría de los alumnos. Sin embargo, hay que tener cuidado al pensar que nuestros hijos recuperarán su nivel de rendimiento educativo por el simple hecho de regresar a la escuela.

Claro que nuestros hijos quieren regresar en forma presencial a clases para ver a sus amigos, platicar y jugar con ellos. Esto es muy importante para su socialización, pero, ¿su aprendizaje? No podemos olvidar las diferentes evaluaciones, como ENLACE, Planea o PISA, que se aplicaron antes de la pandemia. Sus resultados no fueron muy alentadores y demostraron grandes deficiencias en las diferentes disciplinas como la lectura, matemáticas y ciencias. No veo una diferencia significativa en los resultados de desempeño académico antes o después de la pandemia. No pongamos las campanas a volar pensando que el regreso a clases será la salvación educativa de nuestros hijos.

Naturalmente, es muy importante el regreso presencial a la escuela, pero no es suficiente. Las escuelas deben tomar conciencia de la importancia del cambio de metodologías para garantizar un aprendizaje permanente en sus estudiantes. Muchas instituciones educativas han eliminado las tareas como medio de aprendizaje de sus alumnos. Asistir a clases y escuchar la exposición del maestro no garantiza que los alumnos aprendan. Cuando se realiza una tarea, no solamente se refuerza la comprensión, sino, además, su práctica y repaso fortalece lo comprendido en la memoria a largo plazo.

Si las escuelas no reflexionan sobre metodologías efectivas para el aprendizaje, caerán en los mismos errores cometidos con las clases impartidas a distancia. ¿Qué diferencia habría en escuchar al maestro en forma presencial o través de una pantalla? Lo que determina el aprendizaje efectivo son las actividades personales como comprender, construir, organizar, repetir, ejercitar y recordar la información enseñada por el maestro. El problema no es cómo se enseña, sino cómo se aprende.