La única serie en contra de los Rieleros

El equipo de Aguascalientes en la temporada regular no tiene serie programada de visita a los Saraperos en el Estadio Madero este año. Sus únicos 3 juegos entre ellos serán este fin de semana en Aguascalientes y solo volverían a enfrentarse en la postemporada.

Rieleros este año cuenta con los siguientes refuerzos: Bruce Rondón (P), Ramón Ríos (IF), Ángel Reyes (OF), Julio Pérez (IF), Deivy Méndez (P) y Ethan López (IF).

Luis Carlos Rivera regresó al timón de la máquina hidrocálida. Después de un inicio complicado en 2021, en donde perdieron 19 de sus primeros 29 juegos, enderezaron el rumbo para avanzar a la postemporada con marca de 30-31. “La de 2021 fue una muy buena temporada para Rieleros ha dicho Luis Carlos, quien jugó en Grandes Ligas en el año 2000 con Bravos y Orioles.

Hasta ayer ocupaban el tercer lugar de la Zona Norte, solo atrás del superlíder Tecolotes de los 2 Laredos (23-6) y del actual campeón Toros de Tijuana (18-11).

En Aguascalientes aún recuerdan con nostalgia el título de 1978, el único en la historia de la franquicia que conquistaron teniendo de mánager a Jaime Favela y superando en 5 juegos en la Serie Final, a los Algodoneros de Unión Laguna.

LA FORTALEZA DE SU EQUIPO

“Éste año tenemos el material para hacer cosas extraordinarias”, aseguró el mánager nacido en Chihuahua, quien ha dirigido durante 4 campañas a Bravos, Leones y Rieleros.

Su receptoría está en buenas manos con José Félix y José Francisco Córdoba. Félix aporta mejor defensiva, con su .987 de porcentaje de fildeo y solo 3 errores como catcher en 2021. José Francisco Córdoba es sinónimo de poder y bateo oportuno, inició el 2022 con 113 jonrones y 500 producidas en su carrera de 14 campañas en la Liga Mexicana.

En el cuadro está el poder de Marc Flores, en 2019 debutó con Rieleros y dio 32 jonrones.

Michael Wing lleva 60 vuelacercas y un porcentaje de bateo de .364 en 4 años en Liga Mexicana de Beisbol.

El brasileño Leonardo Reginatto llegó a los Rieleros a la mitad de la temporada 2021 y bateó para .358 en 38 juegos. “El Pollito” Henry Rodríguez regresó a Rieleros. La campaña pasada con Tigres y Rieleros bateó .356, con 7 jonrones y 33 producciones en 50 juegos.

Una novedad en el equipo es Ramón “La Pulpa” Ríos, segunda base, élite del beisbol azteca, que cuenta con 13 campañas de experiencia en la Liga Mexicana con Minatitlán y Sultanes. Ríos, de 34 años, tiene un promedio de bateo de por vida de .311.

LOS JARDINEROS Y EL PITCHEO

En los jardines tienen el arribo de Ángel Reyes, bateador de 26, años oriundo de Barcelona, Venezuela. En 2021 llegó al beisbol mexicano con Pericos y Tigres.

Regresa Edson García, quien fue parte de los campeones Toros de Tijuana en 2021.

También están los jardineros Eliezer Ortiz, Amílcar Gómez y Jorge González.

La rotación de pitcheo está encabezada por el venezolano Erick Leal. En 2021 realizó su debut con Rieleros. Daniel Díaz, lanzador zurdo y José Carlos Medina el año anterior con Pericos y Rieleros tuvo marca de 2-0 y efectividad de 3.04 en 5 como aperturas.

Y La novedad es que Línder Castro ahora lo tendrán como abridor.

La parte final de los juegos en Aguascalientes es trabajo para los venezolanos, Jorge Rondón como el preparador y Bruce Rondón el cerrador.