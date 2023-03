La obra de Elena Garro la conocí ajena a todo el escándalo y misticismo que la rodea. La leí en una clase de dramaturgia mexicana porque entonces ya se le consideraba indispensable. Esto habla mucho de todo lo que se ha avanzado en cuanto a reconocimiento hacia la ya fallecida autora, que en otro tiempo era alguien a quien había que descubrir y que sólo unos pocos iniciados ubicaban. Y es que la coreógrafa, periodista, novelista y dramaturga fue durante mucho tiempo referida como “la esposa de Octavio Paz”, al punto que ella misma así se presentó a algunas personas. Se dice que si no fue también poetisa es porque Paz le prohibió el género para evitar competir con ella y sobre todo por el miedo a no ser un digno rival; pero ya hablaremos más de eso.

El nombre de Elena Garro se me volvió a presentar hace poco, cuando en redes sociales circuló un texto que respondía a las declaraciones del escritor David Toscana en las que presuntamente afirmó que la autora no hubiera sido nadie sin Octavio Paz. Si lo dijo o no, o cómo lo dijo dejó de interesar en el momento en el que mi curiosidad quiso saber más, pues me di cuenta de que no conocía toda la historia de la autora, indispensable, además, para entender su obra a fondo. De todas formas, la misión de descubrir quién fue Elena Garro pronto se volvió difícil. Investigar su obra es más fácil que investigar a la propia Elena, a la que consideraríamos como la “real”, pues al tiempo que la autora se proyectó una y otra vez en sus obras, también tendía a ficcionar un poco sus propias anécdotas. Mitómana es un adjetivo que podrán ver en muchos testimonios sobre Elena, sin embargo, después de leer más sobre ella me inclino hacia la opinión de quienes dicen que ella vivía en su propia realidad, una en la que todo podía reconstruirse constantemente.

Considerada por muchos como la escritora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz, Elena se enfocó mucho tiempo en el periodismo porque “no incomodaba a nadie y producía dinero”, sin embargo, parecía destinada a destacar, aún y a pesar de ella misma. No es gratuito que Emmanuel Carballo la considerara una “escritora maldita”, pues su genio fue también la maldición que le atrajo tantos problemas en vida. Su genio y un carácter que le impedía quedarse quieta, aunque en ello se jugase la vida.

Prueba de lo anterior es el periodo en el que se convirtió en obstinada defensora de los campesinos, a pesar de la frustración del marido y de los enemigos que se ganó en el proceso. Por desgracia, es también posible que en este periodo se encuentre la raíz del delirio de persecución que acabó por colapsar su vida muchos años después. Creo que la frustración surgida de una lucha en la que al final se logró poco o nada, fue una de las semillas que alimentó la escritura de “Felipe Ángeles”, una de sus obras más conocidas y que destaca por ser una crítica a la Revolución Mexicana, misma que supuestamente defendió a los desvalidos, pero que permitió finalmente que estos continuaran siendo marginados por el poder. Antes de Elena, solamente Roberto Usigli se había atrevido a hablar en contra de la Revolución en sus obras. Como ella, el teatro de Elena Garro se niega a seguir la corriente con una originalidad que, dice Reynol Pérez Vázquez, se niega a estancarse en el realismo simplón de la época.

Elena tenía una preferencia por el género de la Tragedia y defendía a capa y espada la función sagrada en el teatro. Me temo que esa misma tragedia haya acabado por impregnar también su vida fuera del teatro. Aunque Elena afirmara que a ella la soledad no le parecía trágica, lo cierto es que en sus obras vemos una y otra vez personajes tratando de lidiar con ello. Mujeres que no tienen posibilidad de emancipación; sensibles e imaginativas, unidas a hombres que no las comprenden. Y aunque es cierto que los dramaturgos no calcamos toda nuestra vida en nuestras obras, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuánto de Elena y Octavio hay en eso?

Continuará...