¿Cómo comienza y cómo termina la vida? Básicamente por una serie de eventos más que menos afortunados o desafortunados sobre los cuales el sujeto que llega o se va tiene muy poco control – digamos que nada. Mientras escribo esto sonrío. El control y el orden son cosas/estados/condiciones que muchos, o tal vez casi todos, buscamos de manera imperativa durante la vida entera. Y aquí estamos con un pie, tal vez un pie, dentro del flujo de vida que no tiene como una de sus características primarias el control. Orden sí tiene, SU orden, no mi orden. Sin embargo, peleamos por controlar. Queremos que otros nos traten de ciertas maneras. Buscamos que otros piensen ciertas cosas sobre nosotros. Nos esforzamos en dar ciertas imágenes. Escribimos un guion específico que se adecúa al personaje que hemos construido.

Nacimos porque un óvulo y un espermatozoide se juntaron, y morimos porque algo sucedió que el cuerpo físico ya no pudo sobrellevar. En el tiempo entre un evento y otro hacemos todo menos vivir. Eso sonó muy drástico y sé que hay personas que creen que están muy vivos y “gozando cada minuto de cada día”. Perdón, pero no les creo. Tampoco creo que se tendría que ni se pueda “vivir” así. Vivir es aceptar. Vivir es hacer lo mío: planear, ejecutar, trabajar, divertirme, relacionarme, tomar decisiones, aprender, crecer. Vivir es proponer sin apegarme a los resultados. Esa es la definición de vivir sin expectativas. Claro que me sentiré desilusionada cuando las cosas no salen. Vivir también es observar y ajustar el camino, sin olvidar de inhalar y exhalar.

Publicidad