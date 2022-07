“Tiene fácil el sollozo”.

Así decía Darío de un romántico joven que lloraba a la menor provocación.

Yo no tengo fácil el sollozo, pero sí el recuerdo. Con cualquier cosa se me abre la espita de la recordación. Eso es cosa de la edad, lo sé. Me pasa que no me acuerdo ya de lo que hice la semana pasada, pero sí de lo que hice aquella tarde -o más probablemente aquella noche- de hace 50 años.

Ayer vi una ...