Laberinto de vacunaciones

Ha sido epopeya médica intercontinental.

Se fueron trenzando los intentos chinos, hindúes, anglosajones, cubanos, rusos y otros más para los pinchazos en brazos de todas las edades y de todos los matices.

Surgieron no solo las variantes virales sino también las esporádicas consecuencias en los vacunados, como daños colaterales.

Últimamente se ha informado de la vacuna oral y muy recientemente de la inhalable. Se aplica como nebulización. En lugar de resistir piquete solo se inhala profundamente para que penetren -por las vías respiratorias- las sustancias que despertarán a los anticuerpos defensores.

La creatividad de los laboratorios sigue en la búsqueda de combinaciones y procedimientos inéditos que den buen resultado después de repetidos ensayos. Se ayuda a los sistemas de inmunización de los organismos para que identifiquen al enemigo y fabriquen las defensas más eficaces y certeras.

Esperemos que los niños pronto puedan ser vacunados con solo respirar hondo. Aunque se dice que los niños están en extinción por el aborto y la contracepción que invierten la pirámide poblacional. Abajo la punta infantil y arriba la creciente base envejecida.

ADELANTOS NAVIDEÑOS

Ya empiezan desde noviembre. Olvidan el Adviento. Se precipitan las decoraciones, se plantan pinos precoces artificiales en hogares avorazados.

Empiezan las ofertas y las catalogaciones de regalos en los centros de mercantilismo. Así como el 20 de noviembre de la “Ani-rev” se trasplantó al agradecido lunes 15 de bancos cerrados por puente largo, parece que diciembre también se hace migrante en reversa e invade días de noviembre.

Hasta las nochebuenas sietemesinas parecen tener parto adelantado. Ya florecen en treinta especies diferentes en San Luis Tlaxialtemaco, en las que están incluidas no solo las rojas sino también las marmoladas, las anaranjadas y las amarillas.

HABRÁ NUEVO NUNCIO

El pasado mes de abril, el Nuncio Franco Coppola recorrió por tierra –junto con el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio— el peligroso municipio michoacano de Aguililla, que se disputan los Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Llamó la atención de la opinión pública esta intrepidez de acercamiento y hasta intento de diálogo en la zona más peligrosa del territorio nacional. Se da ahí no solo la pobreza de carencia sino la de impotencia. No es solo no tener sino no poder ser.

Muy contrastante será el ambiente belga al que ha sido cambiado el Nuncio Apostólico Franco Coppola, después de los cinco años de servicio diplomático y pastoral con sede en la Ciudad de México.

Esperemos que la nueva designación traiga a un servidor en que predominen la lucidez y la sensatez para esta comunidad de fe que requiere rumbos seguros y una evangelización real, no solo devocional sino promotora de justicia y paz, con mensaje y acción de libertad fraterna y solidaria esperanza...