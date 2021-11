Las buenas y las mejores

Estos días he recibido noticias buenas y parece que las cosas pintan para que haya noticias mejores. El pasado jueves me informó el experimentado diputado federal coahuilense, Jericó Abramo Masso, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que se había aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios una opinión contundente para que del presupuesto de egresos 2022 se reasignen 500 millones de pesos para los Pueblos Mágicos. Eso es magnífico dado que desde que desapareció el programa Prodermágico no se había ofrecido un apoyo a los Pueblos Mágicos cuyo proceso histórico inició hace veinte años y que parecía desaparecer en el presente sexenio federal. Sin embargo, no desapareció y ahora parece más fuerte que nunca porque la ciudadanización de los temas turísticos y la presencia solidaria de legisladores federales está articulándose con los propósitos de la Sectur, donde un Miguel Torruco, que conoce de los vericuetos del difícil campo de actuación del turismo, ha permitido tender puentes para que las cosas ocurran. De hecho el secretario Torruco y el diputado Abramo tuvieron una reunión presencial recientemente y, dada la tenacidad y mano izquierda conocidas del legislador y la apertura del funcionario, espero que ese dinero asignado para actividades y quizá infraestructura de los Pueblos Mágicos llegue a los beneficiarios.

Por invitación de Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de turismo de Oaxaca y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), acudí el 26 de octubre al Congreso de la Unión para participar en un parlamento abierto en el que expuse las razones por las que urge una reactivación de apoyos financieros para los multicitados Pueblos Mágicos; apenas el 5 de octubre recibí el nombramiento de presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos y en estos días ha habido una avalancha de actividades en las que he intentado propulsar los temas de la sustentabilidad, específicamente los de la capacitación a las comunidades locales y a los prestadores de servicios para que los pueblos en los que residen transiten hacia la sustentabilidad.

El martes 9 de noviembre acompañaré al senador Antonio García Conejo a una rueda de prensa en el Senado de la República para dar a conocer el dictamen logrado por el diputado Abramo para asignar presupuesto al programa de Pueblos Mágicos y exhortar al congreso a que aprueben ese dictamen, lo que significará una labor de equipo entre legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

En Coahuila, doña Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente, ha puesto en valor los impuestos verdes, mismos que funcionan y seguirán funcionando. Ahora en Nuevo León su joven gobernador promoverá una iniciativa para que se establezcan impuestos verdes a por lo menos 180 industrias contaminantes, entre ellas veinte pedreras, apoyado por el experimentado secretario de medio ambiente nuevoleonés Alfonso Martínez Muñoz.

Hablando de secretarios de medio ambiente estatales, saludé a Jorge Rescala Pérez, del Estado de México, ya que estuve en el Foro Economía Circular, Normatividad y Zero Waste, realizado en Toluca bajo el auspicio de empresas como GEN, Ecolimpio, FEMSA y Cemex, entre otras. Algunos de los presentes ofrecimos conferencias. Yo diserté sobre la circularidad económica ante el cambio climático.

Veo con entusiasmo que sigue ascendiendo la preocupación en el medio privado y particularmente en la Canacintra por el tema, y me da gusto que cada vez más mujeres estén influyendo en la plataforma de diálogo constructivo para encontrar soluciones, como la mexiquense Imelda Meza y la saltillense Sofía Calvert.