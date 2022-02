La investigación realizada por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Latinus desató una polémica que nos ha mantenido ocupados por más de dos semanas ya. Lo preocupante de la historia a estas alturas, es la actitud asumida por el presidente López Obrador.

El fin de semana anterior, como se ha reportado de forma amplia, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del Presidente, y su esposa, Carolyn Adams, emitieron por separado sendos comunicados en los que negaron la existencia de conflictos de interés por la casa que habitaron en Houston, Texas y, en el caso de López Beltrán, aclaró que tiene un empleo como abogado de la firma Key Partners.

Luego de las aclaraciones de su hijo y su nuera, el Presidente volvió a señalar, en su conferencia de prensa de ayer, que el escándalo sobre su hijo “es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país”.

Adicionalmente, y luego de la inusitada reacción en redes sociales, en la que miles de voces advirtieron el fin de semana anterior sobre la ilegalidad que representa el hecho de exhibir los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el Presidente volvió a mostrar el cuadro que usó el viernes anterior y según el cual el periodista habría tenido ingresos por 35 millones de pesos en 2021.

López Obrador justificó la exhibición de los datos asegurando que “¿cómo no dar a conocer esta información si este señor (Loret de Mola) se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo al Presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción?”.

Con su posición de ayer, el titular del Ejecutivo Federal no solamente ha dejado claro que no dará un solo paso atrás en su postura de usar la tribuna presidencial para fustigar a sus detractores, sino que redobló la apuesta afirmando: “Y que sepan que yo no me voy a dejar”.

Nadie puede negarle a López Obrador el derecho legítimo que tiene de expresarse y emitir opiniones. Incluso de polemizar públicamente con quienes considera sus adversarios ideológicos. Sin embargo, antes que “líder de un movimiento” él es el Presidente de la República y como tal tiene obligaciones constitucionales, legales y convencionales.

Y entre estas se encuentra la de no alimentar un clima adverso al ejercicio de la libertad de expresión, uno de los cimientos fundamentales de la democracia. La forma en la cual ha tratado este tema en particular -y muchos otros en los años anteriores- llaman a preocupación porque, además de alimentar la polarización política, minan las bases de nuestra democracia.

La situación es preocupante y convoca a la reflexión pues, si ante situaciones como esta la actitud del Presidente va a ser indefectiblemente la misma, lo único que puede anticiparse es un retroceso peligroso en el proceso de democratización que veníamos logrando en el país.