Nuestras fijaciones determinan la manera en que vivimos. Las fijaciones son emocionales y cognitivas. Pero no quiero intentar una explicación teórica, quiero dar un ejemplo y tal vez provocarlos a hurgar entre sus sentires y pensares para encontrar esas “leyes” en base a las cuales viven.

Esta mañana un amigo me mostraba fotos y me hablaba de un lugar que él ahora visita, con la posibilidad de quedarse allí. Ya había estado siguiendo sus publicaciones y había notado que el lugar y el estilo de vida de la gente con quien convive allá tiene una cierta abundancia. Veo que el lugar le propone a él un cambio en la manera en que él ve la vida.

Sin pretender hacer dictámenes, pienso que este amigo a veces vive con la creencia de no ser nada y no tener nada. Así como algunos vivimos creyendo que nosotros mismos, la vida y los demás tendríamos que ser perfectos. Los resultados de estas fijaciones es que las personas que piensan como mi amigo tienden a ser algo quejumbrosos, a ver carencias, a estar tristes. Y los que creemos que todo puede ser perfecto vivimos muy, pero muy, enojados porque eso no se logra.

Lo que quiero decir con todo esto es que si puedo ver que una creencia (que es mentira) me tiñe la vida, si la descubro y hago un “reality check”, puedo ir aligerando y cambiando mi estilo de vida. Perdón que lo diga así, pero nos urge. A mi me daría muchísimo gusto ver a mi amigo vivir de una manera abundante y satisfactoria, y en estos días me han dicho “relájate” tantas veces que sé que necesito descubrir con qué creencia me ando torturando ahora.