Las imposiciones no van con la democracia

No tarda mucho tiempo en que empezará paulatinamente a hacerse notar el sentir de los empujes que llevará, como surfeando en forma de vaivén acunando al presunto enviado presidencial con el objeto de convertirlo en candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, sin importar que se trata de una figura fantasmal y que lo quieren imponer para desbarrancar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien goza de ser el más priista de México.

Ya en estos tiempos que corren, a los electores de Coahuila no los convencen fácilmente, pues la madurez adquirida los avala para saber escoger que, quien los gobierne, venga provisto de una vasta cultura política, con antecedentes aceptables en labores de dirección y con resultados positivos que hayan favorecido a la ciudadanía, no solo cuando sea por un interés de ser el mandamás y ya.

El presunto enviado acogido por una visible antidemocracia no debe tener cabida en un estado que practica una democracia provista de libertades de decisión, que no acepta a desconocidos que no tengan ningún atributo para dirigir una entidad que ha trabajado fuertemente para ir abriéndose caminos que le han dado una productividad que ha beneficiado a su población, sino escoger a un político con la capacidad suficiente que lo acompañe la propiedad de un liderazgo que abandere a un estado como una entidad fuerte y bien administrada.

Un verdadero candidato debe presentarse ante el electorado como una persona que en su haber de trabajo demuestre pulcritud y eficacia en su actuar y le proporcione reconocimiento en su vida, sin motivos cercanos que le afecten su carrera, pues su ideal debe ser luchar limpiamente de manera que le dé un estatus aceptable en el medio en que se relacione.

El que el señor Ricardo Mejía Berdeja detente en este momento un lugar en el Gobierno Federal en el área de seguridad pública, -más como puesto de compromiso que de mérito- como una actividad muy específica, no lo convierte en el factótum para dirigir a una administración estatal donde confluye todo lo relacionado a la actividad en general que acontece en el día a día, y que tampoco se adquiere por ósmosis la capacidad para conducir al estado de Coahuila, máxime cuando no se han obtenido éxitos en el país relacionados con su labor, pues diariamente se ven actos de inseguridad que arrojan cantidades importantes de muertos y actos delincuenciales que van in crescendo, derivados de la dificultad de establecer una estrategia que reduzca esos actos y se eviten muertes.

No vale la pena arriesgar la democracia tratando de imponer un candidato, hasta ahora ausente desde hace muchos años, y que arribe a nuestro estado, en el que tendría que empezar por reconocer físicamente las ciudades y sin mayor identificación con sus habitantes, ni con los poderes fácticos, ni con los sectores de la economía, ni con los dueños del dinero, ni con los académicos a quienes no conoce ni lo conocen a él, ni con las jerarquías religiosas.

A estas alturas, cuando la definición se produzca en un plazo de unos cuantos meses más, no habrá el tiempo necesario para construir una identidad que sea derivada de una confianza y con una percepción vedada en cuanto a interiorizarse de los problemas del estado y consecuentemente la imposibilidad de resolverlos, lo que iría en detrimento de la población.

Qué se puede esperar de alguien que salta de partido en partido solo por el interés de obtener poder, sirviendo a los que comandan esos partidos políticos, haciendo a un lado las ideologías que lo podrían identificar con determinada línea, dejar olvidada a la ciudadanía luego de terminar el periodo y nuevamente volverse invisible en la entidad.

En Coahuila somos maduros, exigimos respeto a nuestra decisión de elegir quién nos gobierne practicando la democracia, y con mayor razón cuando existen pretendientes a Palacio de Gobierno que han demostrado trabajar en bien de Coahuila.

Se lo digo EN SERIO.

