Las relaciones sexoafectivos, los tronos de vidrio soplado, y uno que otro préstamo

¿Cómo les anda yendo en sus relaciones? Hablando de mujer heterosexual a mujer heterosexual (para que los hombres heterosexuales se den por aludidos), ¿ya encontraron a ese hombre que se cree tan pequeño que en el primer soplo de admiración toma vuelo gratuito al estrellato? Sí, también las mujeres lo hacemos. ¿Ya encontraron a esa persona que quiere recibir (y exige) todo, incluyendo la chequera, sin invertir gran cosa? ¿Ya se toparon con quien manda desde su trono hecho de vidrio soplado, mientras tú le sostienes ese mismo trono? O ¿ya estamos listas para entender el significado de una relación sexoafectiva responsable?

Tomado de redes: “Si se tratan como novios, se hablan como novios, se llevan como si fueran novios, pero no son novios, ¿qué son?”

Mi respuesta es una relación sexoafectiva responsable. Y no entiendo qué es lo que no se entiende. Tal vez lo que no se entiende es que yo no tengo que merecer al otro y él no me tiene que merecer a mí, lo que los dos tendríamos que merecer tal vez sea la relación. “Y ella, harta de comprar relaciones, mejor compró un boleto de avión y se fue un mes a una playa.”

Una relación sexoafectivo es una relación de cariño dentro de la cual se comparte la sexualidad, sin contemplación de compromiso de otro tipo. Un “compromiso de otro tipo” sería vivir juntos, matrimonio, tener hijos, compartir gastos, o que su relación sea parte de la vida social de uno o de ambos. Los compromisos que sí se adquieren son el cuidado afectivo, el respeto, la comunicación, y tal vez la exclusividad (depende de acuerdos). Una relación sexoafectiva no es un “free”.

Delimitar los compromisos en las relaciones es bastante complicado. Tomamos por hecho que amar a alguien va significando sacrificios y reglas, que nunca hablamos con el otro, pero que sí esperamos que se cumplan. Lo que no se ha hablado, no existe. Si te pido mil pesos prestados y quedo de devolvértelos la siguiente semana, pero al llegar con los mil pesos para pagarte me dices que faltan 200 pesos de intereses, eso va más allá de lo pactado. ¿No?