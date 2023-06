Cicerón sentenció: “Nada prueban quienes afirman que la vejez no se desenvuelve en los negocios. Es como decir que el timonel no hace nada sujetando el timón, puesto que mientras él permanece sentado en popa, unos se encaraman en los mástiles, otros corren de aquí para allá, otros queman los desechos.

Es verdad que no hace el trabajo que hacen los jóvenes, sin embargo, el timonel hace cosas mejores y de más responsabilidad. Su trabajo no se realiza con la fuerza, la velocidad o la agilidad de su cuerpo, sino con el conocimiento, la competencia y la autoridad. De ningún modo la vejez carece de estas cualidades, por el contrario, estas aumentan con los años”.

TE PUEDE INTERESAR: La conquista

SIN EMBARGO...

Tiene razón Luis Suárez Mariño: “Hasta tiempos recientes, en todas las culturas se veneraba a los mayores. Los ancianos eran reconocidos y respetados, tanto en las propias familias como en la sociedad. Hoy parecen generalmente arrinconados, como si estorbasen cualquiera que sea la esquina en la que los coloquemos”.

Es cierto, cuando una sociedad se fija exclusivamente en la productividad de las personas y olvida a la persona misma, entonces cae en la espiral de la insensibilidad y el desprecio. La invisibilidad de esta etapa de la vida llega a la censura, los estereotipos y los prejuicios.

Cuando miramos los rostros de los viejos y dejamos de lado que estamos viendo a quienes legaron vida, en ellos obviamos también el gozo de quien continúa consumándose y olvidamos que para esos rostros no hay más custodios que sus recuerdos y nuestros propios corazones.

Posiblemente, hoy desdeñamos a los ancianos y los hacemos a un lado, porque en ellos nos presentimos y no soportamos la idea de percibirnos igual; mucho de esto debido a la cultura del consumismo, del materialismo y a la doctrina del post modernismo que tanto odia todo aquello que no es actual, a eso que envejece y que intenta suprimir a las personas reflexivas, contracorriente, pensantes. Sabias.

PROMESA

Acierta el papa Francisco: “Un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria”. Agregaría que ese pueblo ha extraviado también la misericordia, el honor y la vergüenza.

Ya lo decía Emma Godoy: “En la medida en que hay espíritu, la ancianidad deja de ser una amenaza para convertirse en una ardiente promesa. No estaría mal hacer una prueba para medir la espiritualidad de las personas, fundándose en esta cuestión: ¿Qué piensa usted de la ancianidad? En nuestra época, la mayoría saldría de la prueba con cero. Pues hoy no se estima la valía de un individuo, sino su productividad económica. Es decir, se le mide con el mismo criterio con que se juzga a una máquina o a una vaca.

En épocas pasadas, los viejos han sido considerados los grandes de la nación. A ellos se les confiaba el más alto de los oficios: el de gobernar.

El sanedrín de Israel estaba integrado por 71 ancianos. El Consejo de Delfos guiaba a Grecia. El senado romano tenía tanto o más poder que el César. (La palabra “senado” viene de senectud: viejo).

Los cardenales de la iglesia peinan canas. Y a un sacerdote católico se le llama “presbítero”, honrándole con ese título porque présbita, en griego, significa “viejo”: es un modo de calificarlo de sabio, aunque sea joven. Porque un país culto y no decadente estimula a sus ancianos, pues sabe que en ellos reside la parte sabia de la humanidad.

En muchas culturas la vejez es aureola de prestigio, eligiéndose a los consejeros y líderes del pueblo entre los mayores, a los que se les suponía una sabiduría superior. Incluso en nuestra sociedad hay algunas versiones honorables de la vejez, como en las elecciones de Decanos de algunas instituciones”.

LUGAR 33

En muchos sentidos el mundo envejece, las estadísticas no mienten, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el número de personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado desde 1980, y se prevé que alcance los mil 600 millones de aquí a 2050.

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y veinte años después de eso, tres de cada 10 personas tendrán más de 60 años.

En 2020, residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12 por ciento de la población total: por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años había 48 adultos mayores, pero desgraciadamente el 20 por ciento de las personas adultas mayores carece de afiliación a una institución de servicio de salud e infinidad de ellas padece indiferencia, discriminación y abandono.

La organización HelpAge International, que anualmente desarrolla el Índice Global de Envejecimiento, ha calificado el bienestar social y económico de las personas mayores en 96 países. Este indicador muestra la mejor y peor nación para envejecer, considerando factores como la seguridad de ingresos, el estado de salud, las capacidades de las personas mayores en cuanto a la educación, el empleo y el entorno favorable.

A nivel mundial, Suiza (1) es el mejor país en el que vivir para las personas mayores, seguido por Noruega (2). Por su parte, México ocupa la posición 33, después de Panamá (20), Chile (21), Uruguay (27), Costa Rica (28) y Argentina (31).

SIN DUDA

La deuda del gobierno y de la sociedad con las personas mayores está hoy más presente que nunca, ellos cotidianamente padecen injusticias. Sin embargo, creo que a nivel personal hay mucho que podemos hacer por ellos, jamás se debe olvidar que nada envejece más a una persona que recordarle que es vieja y por tanto inútil. Cuando veamos a los mayores tengamos presente que un “anciano” llamado Moisés condujo a su pueblo a la tierra prometida; que Miguel Ángel pintó, en avanzada edad, lo mejor de su obra; que Goethe, también “viejo”, concluyó una de sus más grandiosas obras.

Los mexicanos debemos tener muy presente que, en estos momentos, los hombres y mujeres mayores, ajenos a la política, sostienen la decencia de este país.

Por ello, sería bueno convocar a las nuevas generaciones para que transformen la actual imagen negativa de la vejez, a que se comprometan en su comunidad a “preparar un contexto humano, social y espiritual en el que toda persona pueda vivir con dignidad y plenitud esa etapa de la vida”, a que tengan una mirada renovada de sus abuelos, de la herencia que corre por sus venas.

BUSCA...

Jalil Gibran escribió: “Busca el consejo de los ancianos, pues sus ojos han visto el rostro de los años y sus oídos han escuchado las voces de la vida. No obstante, sus consejos te desagraden, escúchalos”; en este tenor, agrego: Saber respetar la dignidad de las personas mayores implica haber comprendido el profundo sentido de la palabra gratitud y saber que esta etapa de la vida no significa decadencia, sino cima, orgullosa consumación y la gran posibilidad de encontrar inéditas oportunidades de desarrollo y emprendimiento.

Indudablemente, las personas jóvenes de mente y corazón, que se encuentran en la última fase de la cronología de su propio tiempo, continuarán sembrando semillas de esperanza y sobre todo dando frutos. Esta certeza, estas voces del tiempo y la vida, representan la luz que aún ilumina las aciagas noches que ahora, insistentemente, han intentado apropiarse del cielo de México.

cgutierrez@tec.mx

Programa Emprendedor

Tec de Monterrey

Campus Saltillo