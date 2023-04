Tengo que ser fiel a mis promesas, y una de ellas es olvidarme de la política tres veces al año: Navidad, fin de año y Semana Santa. Vuelvo la vista hacia otro lado e instruyo a mi cabeza para que ni se le ocurra darle espacio en mis pensamientos a mi pasión cotidiana, al quehacer que me dedico por puritita afición, por disfrute, por deleite, y que me ha dado como dice la canción “penas y alegrías”...pero ¿qué se le va a hacer? Me gusta porque me gusta.

Me crié en la fe católica, mi madre era una creyente convencida de la existencia de Dios; crecí con sus enseñanzas, aprendí con su ejemplo, y en ese legado que su amor me dejó está la fe, mi fe en Dios; y se lo agradezco con todo mi corazón, porque es una bendición creer en él. En mis horas de quebranto lo invoco y pido su amparo y protección y siento su abrazo y entonces va dejando de tener importancia lo que me agobia y la esperanza se aviva y la paz me va arropando y empiezo a ver las cosas con los ojos de serenidad y la templanza.

La semana mayor en casa de mi madre era especial. Con antelación doña Rosario preparaba alimentos y los congelaba, limpiaba la casa de arriba abajo, me recomendaba no ensuciar. La ropa que íbamos a usar estaba dispuesta en los ganchos colgados en el ropero. Las únicas que recibían su atención, regándolas, porque el calor era agobiante en el puerto, eran sus macetas colmadas de helechos, de yerbabuena, de rosas, de tulipanes y margaritas. No se encendía la radio. Todo era silencio. A mí, al fin, niña, me costaba mucho trabajo cumplir con este último, pero nomás me topaba con la mirada de pocos amigos de mi mariscal de campo, y me cuadraba, o lo que seguía era un jalón de orejas o un pellizcote en el brazo. El Domingo de Ramos acudíamos a la Soledad, la iglesia catedral de Acapulco, a oír la misa y luego a la bendición de los ramitos de palma mezclados con el laurel, que vendían a 50 centavos en el exterior del templo. Ahí el sacerdote nos recordaba la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado triunfalmente por una multitud como el Mesías. Montado en un burrito y recibiendo la aclamación de “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”. Mi madre me decía: “Jesucristo podía haber ido montado en el caballo más fino, hija, pero era humilde y quería enseñarnos a los humanos a serlo.” Yo no entendía con claridad lo que eso significaba, lo entendí más tarde. Y hoy sé que se trata de una virtud que si todos nos empeñáramos en llevarla en nuestro interior, el mundo sería infinitamente mejor. Lunes y martes todavía comíamos carne, pero de miércoles a viernes solo pescado, bueno, de hecho mi dieta en aquellos años era de pescado y pollo. Claro que el pescado era fresquecito, recién sacado del mar. Madrugaba mi madre a comprarlo a los lancheros que llegaban a la playa de Tlaco, algunos todavía brincaban en la red, la acompañaba cuando no había escuela. Era otro Acapulco, chiquito, aunque ya estaba la Costera, pero tenía aire de provincia. Y a esas horas, 6, 7 de la mañana, era un gozo caminarlo, el sol no quemaba, y podías aspirar el olor a sal del océano. El cielo era un manto azul, límpido. Ah...y todo el mundo se saludaba. Hoy día casi ya no se estila y en el futuro, a como se ve, va a desaparecer.

El Lunes Santo, me decía mamá, fue el día en que Nuestro Señor purificó el templo y expulsó a gente que no debía estar ahí, como comerciantes. ¿Y por qué? preguntaba yo, “porque al templo se va a orar no a hacer negocios.” Mi madre conoció años más tarde Jerusalén y me contó que la había emocionado mucho estar en el Muro de los Lamentos, la única parte del edificio que quedó en pie después de que las legiones del emperador romano Vespasiano lo destruyeron. Mi madre me fue enseñando lo que ella había aprendido sobre la vida de Cristo. Por ella supe en mis años niños que el martes, Jesús les comunica a sus discípulos la traición de Judas. Cuando estos le piden que lo identifique, Jesús le entrega a Judas un pan y le dice: “lo que tienes que hacer, hazlo en seguida”. El Iscariote era el único de familia pudiente que siguió a Jesús, él esperaba un caudillo que liberara a Judea del yugo romano. Que destino tan triste le tocó. Se acercaba la hora final del Hijo de Dios. El jueves, Cristo instituyó la Eucaristía, tuvo lugar el lavatorio de pies y en lo que fue la última cena se despidió de sus discípulos. En Getsemaní sintió como hombre todo el peso del destino que le esperaba, pero estaba cierto de que era ineludible y solo le pide al Padre que se haga su voluntad. Y el viernes, la crucifixión, después de haber pasado por todas las burlas, los golpes y el menosprecio. A las tres de la tarde todo quedó consumado. Mi corazón de niña sentía la aflicción de mi madre, de rodillas ante la imagen del Cristo de la Soledad. Y no se me ha olvidado. Cada viernes a las tres de la tarde de la semana mayor, recuerdo con pesar la muerte de un ser que no vino a la tierra más que a hacer el bien y aun así, imperó la mezquindad del hombre. El sábado no es de festejo, es de luto y reflexión. Mamá – le pregunté a doña Rosario -¿Y su mamá, lloró por él? Asintió y respondió: “Si, Esther, le arrancaron el corazón.” Y luego el domingo de resurrección, su vuelta de entre los muertos. Esa fue la promesa y sigue entre nosotros. Gracias Dios, y mil gracias también por estos 51 años de matrimonio que hoy cumplimos Juan Manuel y yo.