Hay un escrito de Ernesto Lammoglia que comienza diciendo, “A cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas”. Sigue con una lista de características de una mujer “independiente”, cuestionando si un hombre sería capaz de tolerar una relación con una mujer así. Lo pueden buscar. No pretendo en ningún momento decir que es cierto todo lo que propone, pero es interesante. La verdad, son más interesantes las reacciones, particularmente de los hombres. Uno determinó que mejor buscaría a una mujer de rancho. Le pregunté si realmente tenía en tan baja estima a las mujeres de rancho, y que por qué sería.

En respuesta al contrastante entusiasmo de algunas mujeres, respondí que yo no estoy muy segura de que la mayoría de las mujeres estemos listas para tener a un hombre inteligente en nuestras vidas. La realidad de la proyección es que, si acuso a mi hombre de no ser inteligente, me estoy viendo a mi misma en un espejo fiel.

Ahora, si suelto el vocabulario binario, ¿será cierto que una persona cualquiera quiera y pueda tener a otra persona inteligente cerca? Y creo que no estamos hablando de inteligencia en realidad, sino de conciencia.

Veamos. Una persona “inteligente” no cae en manipulaciones, habla directo, sabe lo que quiere y lo pide o lo resuelve, tiene vida propia, es independiente, sabe decir “sí” y “no”, es tolerante, no padece celos, toma decisiones, no pide permiso, el libre, tiene planes, se involucra. ¿Le entras? Y antes de contestar, ¡medítalo bien!