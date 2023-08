Les pido una disculpa por no incluirme en actividades que huelen a espiritualidad impuesta. La espiritualidad me parece algo muy personal

Leí hace poco unos comentarios sobre la espiritualidad como objeto de consumo. Se venden cursos y creencias, técnicas y garantías. Vienen en libros, de viva voz, por demostraciones, y en todos los medios de comunicación disponibles. Nos venden símbolos, rituales, intervenciones, oraciones y meditaciones. Y a veces no los venden directamente, sino que los imponen en el contexto de otras actividades que por sus características no tendrían un elemento espiritual.

No sé qué piensen ustedes, pero yo siento una invasión nada deseada. Hay espacios en los que la espiritualidad es inherente. El yoga tiene esa característica, cuando menos el yoga que no se ha malinterpretado como un deporte olímpico. Pero en otros espacios de disciplinas físicas, la imposición de meditaciones y oraciones me parece poco adecuado. ¿Por qué mi sensibilidad ante este tema, si la mayoría de la gente me identifica como una persona espiritual? Tal vez porque no quiero ser incluida en grupos y hermandades que no he escogido. Y no quiero involucrarme y tener que decir que sí a cuanta creencia cruza mi campo energético, como lo tuve que hacer de joven ante el cristianismo fundamentalista de mi padre.

No es parte de mi naturaleza sonreír y decir que sí y amén a todo lo que proponen otros. No es parte de mi naturaleza participar grupos y más grupos, en actividades que van desde desayunos a cenas a meditaciones nocturnas a cursos de sanación. Quiero hacer lo mío y despedirme.

Cierto es que yo organizo fogatas y actividades en casa. Espero que nadie se haya sentido obligado de ninguna manera a estar presente, e igualmente que nadie haya tomado lo que hacemos y lo que propongo como una disciplina que va más allá de abrir un espacio libre para la expresión de la creencia y espiritualidad individual. Tal vez los demás tienen la misma intención y la sensibilidad mía es algo fuera de lugar. Sé que más que una persona me mira con cuestionamiento ante mi rechazo a esos espacios, pero la espiritualidad no se impone, se desarrolla.