Ley de ingresos, ¿otros datos, otras realidades u otras mentiras?

La recientemente aprobada “Ley de Ingresos de la Federación” contiene una serie de datos económicos a partir de los cuales se hicieron los cálculos fiscales para el año siguiente, que es un año crucial para México. No sólo es el cuarto año de gobierno a nivel federal, sino que ya empieza a vivirse la “nueva normalidad”, que para el caso de la economía si tiene una descripción puntual: no más apoyos económicos en las economías desarrolladas del mundo, incluyendo a Estados Unidos y por lo mismo, se tendrán menos remesas y dólares en territorio nacional. Ahora sí, se dejará sentir el verdadero daño que se sufrió a causa de la pandemia. El comercio internacional mostrará sus verdaderas carencias no nada más en los semiconductores, ya no hay cartón y los zapatos con su característica caja, está en peligro de extinción. Hasta ese nivel ha llegado la alteración de las cadenas de suministro.

Por lo anterior, entre otras muchas cosas, resultan incomprensibles los criterios generales de política económica sobre los cuales se diseñó la ley de ingresos de 2022. Por ejemplo, se estimó un crecimiento del producto interno bruto de 4.1% por parte del gobierno federal y no hay fundamentos para ello, entre las razones están la falta de dinámica en el consumo interno, la caída de la producción por falta de suministros y ahora la reducción del consumo de los mercados de otros países por la suspensión de incentivos. El crecimiento dependerá del gasto público en su totalidad ante las difíciles condiciones para las empresas que enfrenten aumentos en los precios de sus insumos, clientes con poco dinero y hasta algunos de ellos perdiendo su trabajo. Además, la orientación del gasto público a las mismas megaobras presidenciales y no a proyectos que generen desarrollo en el corto plazo, no auguran un crecimiento más allá del 3%.

En el mismo tenor, suponer que la inflación será de 3% es tan surrealista como la obra “La persistencia de la memoria” de Salvador Dalí. No hay fundamento alguno para pensar que de manera radical se podrá reducir la inflación por abajo del 6% que prevalece en este momento. El gran cuestionamiento es si es un fenómeno temporal o de mayor duración, la verdad esto ya no es importante porque se tienen aumentos sostenidos de los precios desde hace más de un año. Aunque Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México argumente que la inflación actual es estéril a los aumentos de tasa de interés porque es un problema de logística y no de producción, esto es, productos en las empresas hay, pero no pueden llegar al mercado (porque los buques o trailers son insuficientes), por lo que podemos argumentar que la inflación ha llegado para quedarse.

El propio Banco de México ha anunciado que la posibilidad de que la inflación alcance un 7% es latente y posible y argumentó en su anunció que al menos durante el primer semestre de 2022 se tendrá una inflación por arriba del 6%. Por ello no se entiende la publicación de datos que son irreales a todas luces.

Dentro de la ley de ingresos se estableció que el tipo de cambio para el cierre de 2022 será 20 pesos con 30 centavos. Hoy está ya en 20 pesos con 20 centavos y dada las condiciones internacionales de retiro de apoyos por el covid-19, la oferta de dólares se reducirá y hay que agregar la inflación nacional que representa al día de hoy 11 centavos más en el billete verde. No hay manera de sostenerlo 14 meses en el mismo precio por lo que subirá a 21 pesos en el cuarto trimestre de 2022. No olvidar que para febrero o marzo del 2022 en Estados Unidos subirán las tasas de interés y eso impactará, además de todo lo anterior, en otro aumento del tipo de cambio de cuando menos 20 centavos.

Es obvio que el presupuesto de 2022, estimado en 7 billones de pesos en números redondos, no será suficiente y contempla en consecuencia, préstamos para hacer frente a las necesidades del año entrante. Lo bueno es que no habrá elecciones más que en seis estados del país. Políticamente habrá mucha calma en comparación con este año, pero la insistencia del presidente en la encuesta para la revocación de mandato podría inyectar algo de inestabilidad a los mercados financieros, de manera temporal, y distorsionar un poco la economía nacional. Por ello, febrero y marzo de 2022 serán meses que tendrán poco gasto, poca inversión y mucha especulación en todos los ámbitos.

Las cifras presidenciales, porque de allí salieron, parecen sacadas de una realidad alterna, no tienen ni siquiera un halo de continuidad de lo que sucede ahora mismo. A no ser que se espere que al terminar el año todo lo sucedido y que esté sucediendo se borre en un parpadeo, no es posible tener esos números. Esta vez, sí se mostraron los otros datos, pero confirman lo que siempre se ha sospechado, que nada tienen que ver con la realidad.

Finalmente, la ley de ingresos contempla cifras que no sólo no están acorde a la realidad, sino que la distorsionan, como el máximo total deducible que disminuyó a 163 mil pesos, lo que pone en “jaque” las contribuciones a las actividades filantrópicas. Esto es un aumento de impuestos disfrazado, inteligentemente diseñado para una ganancia política y que golpea fuertemente a la clase media. Ya no hay duda que económicamente México es un mundo de fantasía que gira alrededor de un palacio.